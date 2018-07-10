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'ten veda mesajı

Eski Başbakan Yardımcısı , sosyal medya hesabında "11 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi" şeklinde mesaj paylaştı.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 12:16
Mehmet Şimşek'ten veda mesajı

Mehmet Şimşek Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi."

Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan'a şükranlarımı arz ederim. Siyasette özellikle ilk göz ağrım ve baba ocağım 'daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun.

"Siyasete adım attığım 2007'den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim.

Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız..."

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Mehmet Şimşek'ten veda mesajı
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