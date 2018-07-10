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cilere ve tanıtım desteği

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Turizmcilere fuar ve tanıtım desteği
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun, Yurtdışı larına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Kararı, 'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına bakanlık standı dışında katılan grup olarak bölge tanıtımı yapacak katılımcıların yer kirası ile stant inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 50'si ödenecek.
Bu miktarın üst limiti her fuar için 20 bin dolardan 50 bin dolara çıkarılırken, bireysel katılımcılar için 10 bin dolar olarak kaldı.
Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek tutarının bireysel faaliyetler için 40 bin dolar olan üst sınırı değişmezken, grup faaliyetleri için anılan tutar 150 bin dolardan 250 bin dolara çıkarıldı. Önceki düzenlemede desteklerden bir önceki mali yıl içinde 1 milyon dolar ve muadili i yurtdışından sağlayan kuruluşlar yararlandırılırken, söz konusu döviz girdisi tutarı 750 bin dolara düşürüldü.
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Turizmcilere fuar ve tanıtım desteği
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