Türk Hava Yolları büyüme trendini hız kesmeden sürdürüyor

Türk Hava Yolları yılın ilk yarısında rekor kırdı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları yılın ilk yarısını yeni bir rekor ile geride bıraktı. Bayram taşıyıcı, ilk 6 ayda %80,4 ile tarihinin en yüksek ilk yarıyıl doluluk oranına ulaştı" dedi.

TARİHİNİN EN YÜKSEK İLK YARIYIL DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, %80,4 oranında sergilediği başarılı performans ile tarihinin en yüksek ilk altı aylık doluluk oranını yakaladı. Bayrak taşıyıcı havayolunun özellikle dış transit yolcu hariç dış hat yolcu sayısında kaydettiği çift haneli büyüme, Türkiye'ye olan ilginin artarak devam ettiğine işaret ediyor.

Haziran 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre;

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE %10,6 ARTTI

Haziran 2017 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,6 artışla 6,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,5, dış hatlarda %7,8 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Haziran 2018 döneminde 2,6 puanlık artış ile %79 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puanlık artış göstermiştir.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2017 döneminde 11,5 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %8,2 artarak 12,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,6 dış hat uçuşlarda ise %7,2 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2017 dönemine kıyasla %0,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Haziran 2017 dönemine kıyasla %16,9 artış gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2017 döneminde 97.828 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %18,6 artışla 115.989 tona yükselmiştir.

Haziran 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;

Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Avrupa'da %15,1, Afrika'da %14,3, İç Hatlar'da %13,8 ve Orta Doğu'da %11,4, Yolcu doluluk oranı Afrika'da 7 puan, K. Amerika'da 4,6 puan, Uzak Doğu'da 4,2 puan ve Avrupa'da 3,1 puan, Yolcu Sayısı ise, Afrika'da %15,7, Avrupa'da %15, İç Hatlar'da %13,8 ve Orta Doğu'da %10,2 artış göstermiştir.

Ocak-Haziran 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre ise;

Ocak- Haziran 2017 döneminde 30,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %17,8 artışla 35,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %20,3, dış hatlarda %15,8 oranındadır.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Haziran 2017 dönemine kıyasla %11 artış gerçekleşmiştir. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2017 dönemine kıyasla %22,3 artış gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 4,3 puanlık artış ile %80,4 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 80,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %9,2 artarak 88,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %16,6 artmış, dış hat uçuşlarda %8,2 artmıştır.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 61,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %15,5 artarak 70,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %19,6, dış hat uçuşlarda ise %14,8 oranındadır.Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Haziran 2017 döneminde 216.780 iken, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 239.053 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Haziran 2017 döneminde 517.884 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %27,7 artışla 661.234 tona yükselmiştir.