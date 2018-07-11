Başkan Maduro’dan yatırımcılara çağrı

Venezuella
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, Türkiye
ve Venezuela
'nın refaha doğru yol aldığını ve çıkardıkları kripto paranın kullanılmasının ikili ilişkileri geliştireceğini belirterek, "Kripto paramızın teminatı ülkemizde petrokimya alanındaki kaynaklarımızdan oluşuyor. Çıkardığımız sanal para birimi Petro, bir finansal araç olarak dış ticaret ve yatırım alanlarında kullanılabiliyor. Böyle bir yeni para birimi Türkiye'ye de fayda sağlayacak ve ekonomik ilişkilerimiz daha da gelişecek" dedi. Maduro, Türkiye'nin bölgesinde dünyanın çok büyük bir ülkesi olduğunu aynı şekilde Venezuela'nın da Latin Amerika
'da Bolivar Bölgesi'nin çok önemli bir ülke olduğunun altını çizdi. Maduro, dünya siyasetinde ve ekonomisinde yaşanan gelişmelere dikkat çekti.