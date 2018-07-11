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Bürokrasi bitecek ekonomi güçlenecek

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Bürokrasi bitecek ekonomi güçlenecek
Önceki gün Başkan tarafından açıklanan yeni kabine iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeni kabinenin liyakat esasıyla oluşturulduğuna dikkat çeken iş insanları, "Kabine 16 yıldır yaşanan büyük değişimin yarınlara taşınmasını başaracak güçte isimlerden oluşuyor. Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak olan yeni sistemle, Başkanımız Erdoğan'ın önderliğinde ekonomimizin daha da güçleneceğine olan inancımız tam" mesajı verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasından kişilerin kabinede yer almasını çok önemsediklerini belirterek, "Yeni Ticaret Bakanımızın TOBB camiasından çıkmasından gurur ve mutluluk duyduk. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye'nin yeni bir sıçrama gerçekleştireceğine inanıyoruz" dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni Bakanlarımızın, hem hizmet hem de koordinasyonda son derece başarılı olacaklarına inanıyoruz. Özel sektör kökenli bakanlarımız, firmalarımızı çok daha iyi anlayacak, taleplerimizi çok daha isabetli bir şekilde değerlendirecek" diye konuştu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının yeni kabineden "kurlarda oynaklığın bitmesi", "işletme faizlerinin makul seviyelere inmesi" ve "kaliteli büyüme" olmak üzere üç kritik beklentisi olduğunu söyledi. Avdagiç, "Kısa sürede bu üç öncelikli beklentimizin başarıyla hayata geçirileceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Cumhurbaşkanımızın liderliği ve işinin ehli isimlerden oluşan kabinemizin hayata geçireceği hızlı karar alma mekanizmasıyla Türkiye, hedeflerine daha çabuk ulaşacak" şeklinde konuştu.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni hükümet sisteminin hayırlı olmasını dileyerek, ekonomide, özellikle makroekonomik dengeleri sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Yeni kabine ve daha hızlı karar alıp uygulayabileceğimiz bu sistemle erkler birbirinden ayrılacak, işler daha hızlı yürüyecek" değerlendirmesinde bulundu. Özdebir, 16 bakandan oluşan kabinenin "kamuda tasarruf anlayışının işareti" olarak yorumladı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, "Bürokrasiyi azaltarak karar alma ve kalkınma hızının artmasını sağlayacak olan yeni yönetim sistemi, güçlü Türkiye'ye giden yolda önümüzdeki tüm engellerin kaldırılmasını ifade etmektedir. Yeni Türkiye'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemiz için önemli atılımlar yapacağına olan inancımız tam" diye konuştu.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni sistemin Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu huzur, güven ve istikrarı daha da güçlendireceğini aktardı. Bahçıvan, "Son yıllarda iş dünyası olarak ihtiyaç duyduğumuz bazı yapısal konularda karar alma süreçlerinin hızlanacağını düşünüyorum" dedi.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur, yeni hükümet sistemiyle birlikte vesayetçi zihniyet ve bürokratik devlet yapısının tarihin derin sayfalarına gömüleceğini aktardı. Cesur, "Yeni kabine liyakat ve ehliyet sahibi, sektörün içinden gelen, aileden siyaseti görmüş isimlerden oluşmuş" dedi.
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Bürokrasi bitecek ekonomi güçlenecek
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