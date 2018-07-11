Bürokrasi bitecek ekonomi güçlenecek

Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan yeni kabine iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeni kabinenin liyakat esasıyla oluşturulduğuna dikkat çeken iş insanları, "Kabine 16 yıldır yaşanan büyük değişimin yarınlara taşınmasını başaracak güçte isimlerden oluşuyor. Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak olan yeni sistemle, Başkanımız Erdoğan'ın önderliğinde ekonomimizin daha da güçleneceğine olan inancımız tam" mesajı verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, iş dünyasından
kişilerin kabinede
yer almasını çok
önemsediklerini belirterek,
"Yeni Ticaret
Bakanımızın TOBB
camiasından çıkmasından
gurur ve mutluluk
duyduk. Başkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın
güçlü liderliğinde
Türkiye'nin yeni bir sıçrama
gerçekleştireceğine
inanıyoruz" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
,
"Yeni Bakanlarımızın,
hem
hizmet hem de koordinasyonda
son derece
başarılı olacaklarına
inanıyoruz. Özel sektör
kökenli bakanlarımız,
firmalarımızı çok daha
iyi anlayacak, taleplerimizi
çok daha isabetli
bir şekilde değerlendirecek"
diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
, iş dünyasının
yeni kabineden "kurlarda
oynaklığın bitmesi",
"işletme faizlerinin
makul seviyelere inmesi"
ve "kaliteli büyüme"
olmak üzere üç kritik
beklentisi olduğunu
söyledi. Avdagiç, "Kısa
sürede bu üç öncelikli
beklentimizin başarıyla
hayata geçirileceğine
yürekten inanıyoruz" ifadelerini
kullandı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak
,
"Cumhurbaşkanımızın
liderliği ve işinin ehli
isimlerden oluşan
kabinemizin hayata
geçireceği
hızlı
karar
alma
mekanizmasıyla
Türkiye,
hedeflerine
daha çabuk
ulaşacak" şeklinde
konuştu. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
yeni hükümet sisteminin
hayırlı olmasını
dileyerek, ekonomide,
özellikle
makroekonomik
dengeleri
sağlamlaştıracak
yapısal,
mali
ve finansal
tedbirleri içeren
kapsamlı bir programın
bir an evvel
hayata geçirilmesi
gerektiğini belirtti. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
,
"Yeni kabine ve daha
hızlı karar alıp uygulayabileceğimiz
bu
sistemle erkler birbirinden
ayrılacak,
işler daha hızlı yürüyecek"
değerlendirmesinde
bulundu.
Özdebir, 16 bakandan
oluşan kabinenin
"kamuda
tasarruf anlayışının
işareti" olarak
yorumladı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan
, "Bürokrasiyi
azaltarak karar alma
ve kalkınma hızının artmasını
sağlayacak
olan yeni yönetim sistemi,
güçlü Türkiye'ye
giden yolda önümüzdeki
tüm engellerin kaldırılmasını
ifade etmektedir.
Yeni Türkiye'nin ilk
Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın ülkemiz için
önemli atılımlar yapacağına
olan inancımız
tam" diye konuştu. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan
,
yeni sistemin
Türkiye'nin en çok
ihtiyaç duyduğu huzur,
güven ve istikrarı daha
da güçlendireceğini
aktardı. Bahçıvan, "Son
yıllarda iş dünyası olarak
ihtiyaç duyduğumuz
bazı yapısal konularda
karar alma süreçlerinin
hızlanacağını düşünüyorum"
dedi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur
, yeni
hükümet sistemiyle
birlikte vesayetçi zihniyet
ve bürokratik devlet
yapısının tarihin derin
sayfalarına gömüleceğini
aktardı. Cesur,
"Yeni kabine liyakat ve
ehliyet sahibi, sektörün
içinden gelen, aileden
siyaseti görmüş isimlerden
oluşmuş" dedi.