Ekonomi politikaları kurulu oluşturuldu

Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyecek ve araştırmalar yapacak Ekonomi Politikaları Kurulu kuruldu. 13 önemli görevi üstlenecek kurul, küresel-ulusal ekonomi ve kalkınma konularıyla ilgili gelişmeleri izleyecek, değerlendirmek gerektiğinde araştırmalar yapacak. Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitine, güncelleştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturacak. Gerektiğinde gelir artırıcı veya harcama azaltıcı önerileri izlemek ve değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizleri yapacak. Bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde genel politikaların ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek. FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ
Yatırımların süreçlerini hızlandırma amacıyla öneriler geliştirecek. İhracata dönük üretim stratejilerine yönelik politika öneriler sunacak. Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin oluşumuna katkıda bulunacak. Faizsiz finans sisteminin daha hızlı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika önerileri getirecek. Gümrük ve iç ticaret politikalarını oluşturacak. HAZİNE VE MALİYE BİRLEŞTİ:
Bakanlığın görevi, maliye ve ekonomi politikalarını hızlandırmak olarak belirlendi. Bakanlık, devlet hesaplarını tutarak, saymanlık hizmetlerini yürütecek, gelir düzenlemelerine ilişkin çalışmalar yapacak ve her türlü gelir işlemlerine ait mevzuatı hazırlayacak. Bu yapıda Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün adı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü; Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün adı Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü oldu. VARLIK FONU CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI:
Ekonominin önemli kurumlarından Türkiye Varlık Fonu
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı görev yapacak. Cumhurbaşkanı
onayıyla ataması gerçekleştirilecek kadrolar içinde Merkez Bankası Başkan ve üyeleri, Özelleştirme İdaresi Başkanı, RTÜK, TMSF
, SGK Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı gibi pozisyonlar da bulunuyor. MERKEZ BANKASI'NDA YENİ DÖNEM:
Merkez Bankası Başkan ve yardımcılarının atamasını Cumhurbaşkanı yapacak. Başkan, başkan yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyelerinin görev süresi 4 yıl olacak. Bu süre daha önce 5 yıldı. Merkez Bankası yönetiminin yanı sıra rektörler, TÜİK başkanı, ÖSYM başkanı, TRT Genel Müdürü, RTÜK hariç düzenleyici denetleyici kurum başkan ve üyeleri, TMSF başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu üst yöneticiler "görev süreleri sonra ermeden Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir" hükmünden istisna tutuldu. BES'E YENİ DÜZEN:
Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısının başkanlığında bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşacak kurul, en az üç ayda bir Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca önerilen tarih ve gündemle toplanacak.