Hedef nitelikli turist

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na getirilen Mehmet Ersoy
görevi Numan Kurtulmuş
'tan devraldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini devralan Mehmet Ersoy, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ile yaptığım görüşmede kendisi bana turizm sektörünün bu dönemde öncelikli sektörlerden olduğunu iletti. Hedefimiz sadece kişi sayısını artırmak değil, özellikle nitelikli, gelir grubu yüksek turist
leri Türkiye'ye getirmek. Bu da sektörün tüm çalışanlarıyla yapacağımız çalışmalarla olacak" dedi.
Bir seferberlik içinde olacaklarını aktaran Ersoy, "Herkes sahip çıkıp elinden tutarsa turizm istediğimiz şekilde olur. Yeni dönemde Türkiye'yi çok daha iyi şeylerin beklediğini düşünüyorum" diye konuştu. 32 MİLYAR $ GELIR
Devir-teslim töreninde konuşan Kurtulmuş, "Yıl sonunda 40 milyon turist hedefine inşallah ulaşacağız. 2018'in ilk 5 ayında tüm zamanların rekoru kırıldı ve Türkiye'yi 11 milyon turist ziyaret etti. 2018'de 32 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi bekliyoruz. 2023 hedefimizde de 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki AKM Türkiye'nin bir prestij projesi olarak 2019 yılı içerisinde bitirileceğini belirten Kurtulmuş, Rami Kışlası'na büyük bir kütüphane yapıldığını, Topkapı Sarayı
'nda da 25 farklı restorasyon çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.