HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bedelli askerlik ile ilgii son dakika haberi geldi! Bedelli yaş sınır kaç olacak? Bedelli ücreti ne kadar olacak?

ile ilgii haberi geldi! Bedelli yaş sınır kaç olacak? Bedelli ücreti ne kadar olacak?

haberi... bekleyenlere müjdeli haber geldi. Bedelli askerlik lerin sona ermesi ile birlikte sosyal medyada artılan kon ular arasında başı çekiyor. Asker adayları internette Bedelli askerlik ne kadar olacak? Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? gibi soruların cevaplarını arıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a her kesimden açıklama yapılan Bedelli askerlik ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşte Bedelli Askerlik ne zaman çıkacak sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 14:39
Bedelli askerlik ile ilgii son dakika haberi geldi! Bedelli yaş sınır kaç olacak? Bedelli ücreti ne kadar olacak?

için gün sayan asker adayları için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu hafta açıklanacak bedelli askerlik ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Asker adayları Bedelli askerliğin fiyatının ne kadar olacağını ve yaş sınırını merak içinde aratıyorlar. Bedelli askerlik ile ilgili daha önce hükümet kanadından birçok açıklama geldi. Asker adaylarının merak içinde beklediği bedelli askerlik ile ilgili Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamada bulunmuştu. Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? ve yaş sınırı kaç olacak? sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

MECLİS TATİLİ ERTELENEBİLİR

Temmuz ayının ilk haftasının geride kalması ile birlikte 24 Haziran lerinden sonra ana gündem maddesi olarak belirlenen Bedelli askerlik ile ilgili merakla süren bekleyiş devam ediyor. Düzenlemenin Temmuz ayına yetişip yetişmeyeceği ise ayrı bir merak konusu olurken 'dan sonra 1 Ekim'e kadar tatile girecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Bedelli askerlik konusunun kamudaki aciliyetine vurgu yaparak meclis tatilinin ertelenerek Bedelli askerlik konusunun çözüme kavuşturalabileceğini belirtti.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bedelli askerlik ile ilgii son dakika haberi geldi! Bedelli yaş sınır kaç olacak? Bedelli ücreti ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN