Bedelli askerlik ile ilgii son dakika haberi geldi! Bedelli yaş sınır kaç olacak? Bedelli ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik için gün sayan asker adayları için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu hafta açıklanacak bedelli askerlik ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Asker adayları Bedelli askerliğin fiyatının ne kadar olacağını ve yaş sınırını merak içinde aratıyorlar. Bedelli askerlik ile ilgili daha önce hükümet kanadından birçok açıklama geldi. Asker adaylarının merak içinde beklediği bedelli askerlik ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamada bulunmuştu. Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? ve yaş sınırı kaç olacak? sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

MECLİS TATİLİ ERTELENEBİLİR

Temmuz ayının ilk haftasının geride kalması ile birlikte 24 Haziran seçimlerinden sonra ana gündem maddesi olarak belirlenen Bedelli askerlik ile ilgili merakla süren bekleyiş devam ediyor. Düzenlemenin Temmuz ayına yetişip yetişmeyeceği ise ayrı bir merak konusu olurken 15 Temmuz'dan sonra Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Bedelli askerlik konusunun kamudaki aciliyetine vurgu yaparak meclis tatilinin ertelenerek Bedelli askerlik konusunun çözüme kavuşturalabileceğini belirtti.