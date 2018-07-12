Hintli çalışanların İstanbul tatili renkli görüntülerle başladı

Forbes dergisine göre 12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 115'inci zengini olan Hindistanlı iş adamı Dilip Shanghvi, 3 bin 500 çalışanını ödül olarak İstanbul'a getirdi. 10 milyon dolar bütçeli tatil için tarifeli ve özel uçaklarla kafileler halinde dünden itibaren gelen Hintli çalışanlar, bugün tarihi yarımadayı geziyor. 50'şerlik gruplar halinde dolaşan Hintli çalışanlar, tarihi geçmişi, müzeleri ve yapıları nedeniyle Sultanahmet Meydanı'na hayran kaldı. Gruplar sırasıyla Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camii'ni gezdi ve bol bol fotoğraf çekti. Ayrıca tarihi çarşıları da gezen Hintliler, buralarda alışveriş yaptı.

HİNTLİ FİRMA ÇALIŞANLARINDAN PATRONLARINA TEŞEKKÜR

Firma çalışanlarından Suhan Karuna, "İstanbul çok güzel bir şehir. İnsanları da çok yardımsever. İstanbul'un kültürü ve tarihi gerçekten büyüleyici ve burada olmak çok eğlenceli. Şirketimizin bizi buraya getirmesi çok güzel bir şey. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Şirketimizin sahibine teşekkür ederiz" dedi.

Bir kadın çalışan ise İstanbul'u çok sevdiklerini belirterek, "Türk insanından, tarihinden ve kültüründen çok memnun kaldık. Sun Pharma'da çalışıyorum. Patronum bir ödül olarak bizi buraya getirdi. Cumartesi akşamı da şirket çalışanları için ayrıca bir ödül töreni düzenlenecek. Her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.

ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Hintli grubun tatili, özellikle turistik yerlerdeki esnafın da yüzünü güldürdü. Sultanahmet'te kafe işleten Çetin Gençkaldı, bu tür etkinliklerin esnafın kazancı açısından faydalı olacağını belirterek, "Eğer biraz para harcarlarsa bizim için daha güzel olur. Biliyorsunuz iki yıl turizm sektörü iyi değildi. Bu sene biraz iyi gidiyor maşallah. Bu tür etkinliklerin de mutlaka bize faydası olur. Hediye alırlar, yerler içerler ve biz de biraz kazanmış oluruz" diye konuştu.

YARIN İSTANBUL BOĞAZI'NI TEKNE TURLARIYLA GEZECEKLER

Hintli milyarderin çalışanların bir haftalık tatili için 10 milyon dolar bütçe ayırdığı ayrıca çalışanlarına İstanbul'da harcamaları için 1 milyon dolar dağıtacağı belirtilmişti. Ayrıca 3 bin 500 Hintlinin konaklaması için de İstanbul'un en lüks 10 otelinin de aralarında olduğu çok sayıda otel kapatılmıştı. Hintli turistlerin tatili, yarın da İstanbul Boğazı'nda yapılacak özel teknelerle devam edecek.

Öte yandan 3 bin 500 Hintlinin Türkiye tatili için TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Travel Shop Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender de özel çaba göstermiş ve Hintli firmanın çalışanlarına 2018 yılında yaptıracağı ödül tatil için İstanbul'u tercih etmelerini sağlamışlardı.