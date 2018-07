Köylerde e-ticaret rüzgârı esiyor

BUGÜN NELER OLDU

Hızla yaygınlaşan internet ve lojistik altyapısı köylerde yeni iş kolları yarattı. Buralarda yaşayan birçok girişimci başta doğal ürünler ve el sanatları olmak üzere birçok ürünün satışını e-ticaret üzerinden gerçekleştiriyor. Bu konuda altyapı sağlayan şirketler de köy ve kasabalardaki girişimcilere yeni hizmetler sunmaya başladı. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Evinde üretim yapan kadınları, köy ve kasabalarda değer üreten insanımızı online ticarete çekmeyi kendimize misyon edindik. Kendi üretimlerini internet sitesi üzerinden tüketiciye aracısız ulaştırabilirler" dedi. 6 bine yakın e-ticaret sitesine altyapı hizmeti sunduklarını da belirten Çiğdemli, "Ticaret kültürünü köy ve kasabalara kadar yaymak için kargo gönderimlerini yarı fiyatına indirdik" açıklamasını yaptı.Çiğdemli şöyle devam etti: "2018'in ilk çeyreğinde Ticimax altyapısı üzerinden 3 milyondan fazla sipariş geçti. Türkiye'de her yıl ortalama yüzde 30-35 gibi inanılmaz bir hızla büyüyen e-ticarette kullanılan kredi kartı sayısı 25.5 milyona ulaştı. Bankaların resmi verilerine göre, bu yıl 4 ayda 600 bin yeni kredi kartı daha internetten alışverişlerde kullanıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre her 10 evden sekizinde internet erişimi bulunuyor. 2011 yılında 18 milyar lira olan internetten kartlı harcamalar 2017'de 99 milyar liraya yükseldi. Bu hızlı büyüme potansiyelini köy ve kasabalara kadar ulaştırmak için attığımız adımlara bir yenisini daha ekleyerek kargo firmalarıyla anlaşma sağladık. Bundan sonra müşterilerimiz, ortalama 8 liraya göndereceği bir kargoyu 3.5-4 liraya gönderebilecek."Sundukları bulut çözümleriyle her ölçekten şirkete ve bütçeye göre hizmet verebildiklerini aktaran Çiğdemli, " KOBİ 'leri hızla e-ticarete başlatacak avantajlı paketler sunduğumuz gibi birçok ek desteklerimiz de oluyor. Yaptığımız özel iş birlikleriyle KOBİ'lere ücretsiz sanal pos ve ücretsiz ödeme sistemi gibi hizmetler sunabiliyoruz. İş Bankası ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda ciropay, alipay, trustpay, sofort, mybank, bankcontact, entercash, eps, ideal ve safetypay gibi ödeme sistemleri üzerinden müşterinin yurtdışı satış ödemelerini alabiliyoruz.SMS gönderimi yapan ya da yurtdışı operasyonları olan şirketlerle de anlaşmalar yaparak müşterilerimize bu hizmetleri en uygun fiyatla sağlıyoruz. E-ticaret Akademi ile haftanın 6 günü ücretsiz eğitimler veriyoruz. Eğitimlerle 2018 sonunda 7 bin kişiye ulaşmış olmayı, 5 bin kişiyi de e-ticarete başlatmayı hedefliyoruz. Bu sayede üretim yapan kadınları ve değer üreten insanımızı online ticaretle buluşturarak ekonomiye de değer katacağız" dedi.Soma'da kadınlara yönelik verilen zeytinyağlı sabun ile kokulu taş üretimi eğitiminin ardından köyde kurdukları atölyede hediyelik eşya üreten ancak pazarlama konusunda zorlanan kadınlar internetle tanışınca hem günlük işlerini yapıyor hem de ürünlerini satıyor. Atölyede iş bölümü yapan 35 kadın farklı renk ve şekillerde ayda ortalama ürettikleri 10 bin hediyelik kokulu sabun ve taşı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.