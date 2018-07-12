Merkez Bankası rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 621 milyon dolar artarak 102 milyar 23 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 6 Temmuz ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 529 milyon dolar artışla 79 milyar 95 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 29 Haziran ile biten haftada 75 milyar 566 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 92 milyon dolar yükselişle 22 milyar 836 milyon dolardan 22 milyar 928 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 621 milyon dolar artışla 98 milyar 402 milyon dolardan 102 milyar 23 milyon dolara yükseldi.