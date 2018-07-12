NATO Zirvesi’nde yapıcı ilişkiler başlatılmalı

Brüksel
'de
gerçekleştirilecek NATO
Zirvesi'ndeki Türkiye
Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump görüşmesi öncesi, DEİK/Türkiye- ABD
İş Konseyi (TAİK)
Yürütme Kurulu adına TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ
, iki başkana açık bir mektup yayınladı. NATO Zirvesi'nde yapılacak görüşmenin iki müttefik ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin yeniden başlaması için tarihi bir fırsat olduğunun altının çizildiği mektupta, "Birçok konuda beraber çalışmış ve köklü bir askeri işbirliği tarihine sahip Türkiye ve ABD, uzun süreli stratejik ortaktır. Türkiye'nin zirveye katılımı, en büyük maddi ve askeri destekçileri arasında yer aldığı NATO'ya bağlılığını bir kez daha teyit edecektir. Fakat son zamanlarda yaşanan gelişmelerin, bu önemli ilişki üzerinde istenmeyen sonuçlar yarattığını düşünüyoruz" denildi.