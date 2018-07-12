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Ticaret savaşında gerilim tırmanıyor

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Ticaret savaşında gerilim tırmanıyor
Washington yönetimi, ticaret savaşının katlanarak büyümesine neden olacak bir adım daha attı. ABD Başkanı 'ın, 'in daha önceki tarifelerini misillemesi nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlandı. Yaklaşık 200 milyar değerinde 5 bin ürünün bulunduğu listede deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor. Küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin etkisiyle piyasalarda da gerilim yükseldi. Dünya larının genelinde satış gözlenirken, yüzde 5.2 düştü.
piyasalar
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Ticaret savaşında gerilim tırmanıyor
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