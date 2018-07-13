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yaptırımlarının gölgesindeki 'ın üretimi 22 bin varil azaldı

'ın üretimi mayısa göre haziranda günlük 22 bin varil azalırken üretimini 405 bin varil artırdı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 11:08
ABD yaptırımlarının gölgesindeki İran'ın petrol üretimi 22 bin varil azaldı

'ın üretiminin haziran ayında günlük 22 bin varil azaldığı bildirildi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () Aylık Petrol Piyasası Raporu'na göre, İran'ın geçen ayki petrol üretimi mayıs ayına göre günlük 22 bin 700 varil azaldı. İran'ın mayıs ayındaki petrol üretimi günlük 3 milyon 822 bin olurken haziranda bu miktar 3 milyon 799 bin varile düştü.

SUUDİ ARABİSTAN ÜRETİMİNİ 405 BİN VARİL ARTIRDI

OPEC üyesi ülkelerin toplam üretimi ise haziranda 173 bin varil artışla günlük 33 milyon 327 bin varil oldu. OPEC ülkelerinden en yüksek üretimi 10 milyon 420 bin varille gerçekleştirdi. Suudi Arabistan, mayıs ayına göre petrol üretimini 405 bin varil artırdı.Suudi Arabistan'ın ardından en çok petrol üretimi yapan OPEC ülkesi ise oldu. Irak, haziran ayında günlük 4 milyon 533 bin varil petrol üretimi gerçekleştirdi. 'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar uygulayacağını açıklamasıyla, Suudi Arabistan petrol piyasasında oluşacak boşluğu üretimini artırarak dolduracağını duyurmuştu.

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ABD yaptırımlarının gölgesindeki İran'ın petrol üretimi 22 bin varil azaldı
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