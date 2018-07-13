Anadolu Isuzu, tek seferde en büyük ihracat sözleşmesine imza attı

Anadolu Isuzu, 104 adet Isuzu Citiport aracının Köstence Belediyesi'ne teslimatını içeren 21 milyon avroluk Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ihalesini kazandı. İhaleye ilişkin imza töreni, Köstence'de Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, Anadolu Isuzu Finans Direktörü (CFO) Bora Öner, Köstence Belediye Başkanı Decebal Fagadau, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel, belediye yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Isuzu'nun Türkiye'deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015'te, "Avrupa'nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü" ödülünü alan Isuzu Citiport'un Köstence Belediyesi'ne teslimatı 2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak.

Böylece, Anadolu Isuzu, "Avrupa'nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü" seçilen Citiport'u Romanya'nın IASI kentinin ardından şimdi de Köstence Belediyesi'ne gönderecek.

Edinilen bilgiye göre, 104 adet Citiport'un Köstence Belediyesi'ne teslimatını içeren EBRD İhalesi'ni kazanan Anadolu Isuzu, bu anlaşmayla hem kendi tarihinin hem de Romanya ile bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük otobüs ihracat sözleşmesine imzasını atmış oluyor.

104 ARAÇ TESLİM EDECEK

Törende konuşma yapan Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, Isuzu araçlarının Romanya'daki belediyelerde büyük ilgi gördüğünü ve bu ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kefoğlu, 2017 yılında 15 milyon avroluk IASI Belediye ihalesini kazanarak 88 adet Citiport'u 2017 yılının ekim ayında teslim ettiklerini anımsatarak, "Şimdi de Köstence Belediyesi'ne sunacağımız 12 metre uzunluğundaki 104 Citiport aracımızla Romanya toplu taşıma sistemine hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu bize büyük bir gurur veriyor çünkü Türkiye - Romanya arasında imzalanan en büyük otobüs satış sözleşmesini gerçekleştirmiş olduk. Romanya distribütörümüz Anadolu Automobil Romania yetkililerine, Anadolu Isuzu markasını Romanya pazarında bilinir kılmak adına yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ilişkilerin her geçen yıl artmaya devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Romanya arasında halen 5,5 milyar doların üzerinde ticaret söz konusu. Balkanlarda birbirimizin en büyük ticaret ortağıyız. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkartma hedefimiz var. Bugün imzalanan anlaşma ile bu yolda mütevazi fakat önemli bir adım attık. Son dönemde Romen mahalli idarileri çok sayıda otobüs ihalesi açtı ve bu ihalelerin çok büyük bölümünü Türk firmalarının kazanmış olması gurur verici. Şirketlerimizin söz konusu başarılarının artarak devamını temenni ediyorum. Gereken desteği vermeye devam edeceğiz."

Köstence Belediye Başkanı Decebal Fagadau ise Anadolu Isuzu ile bundan sonra daha çok çalışacaklarını belirterek, "Bu pazarda büyük rakipler var. Sert bir yarış oldu. Uzun ve tüm süreçleri dikkate alarak hassasiyetle çalışmamız gerekti. Bugün atacağımız imza sadece bir gönderim kontratı değil aynı zamanda iki ülke arasında oluşan ve geleceğe atılan bir adım. Tüm emeği geçenlere şeffaf ve özverili çalışmaları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.