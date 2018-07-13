Yakuplu 2. hudut kapısı oldu

İstanbul
Yakuplu'da hayata geçirilen 5 milyar dolar değerindeki Deniz İstanbul
projesinde yer alan marina hudut kapısı oldu. Ülkeye tekneyle girişlerin bu alandan yapılmasıyla turistlerin İstanbul'da ayak bastığı ilk nokta da Yakuplu olacak. Deniz kıyısında 1.500 dönüm alanda Deniz İstanbul projesini hayata geçiren Keleşoğlu Holding
'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş
, "Projenizin önünde yer alan marinanın hudut kapısı olması oldukça önemli bir karar. Yurtdışından gelecek turistler İstanbul'da ilk bizim projemizi görecek. İstanbul'un Karaköy'den sonraki ikinci hudut kapısı bizde olacak" diye konuştu 1.5 MILYARLIK YATIRIM
Mustafa Keleş, 1.5 milyar dolarlık yatırım yapılan projede 4.600 konut, 300 villa, okul, hastane, alışveriş merkezi, yeme içme alanları, spor kulübü ve mavi bayraklı bir plaj yer alacağını söyledi. Keleş, şöyle devam etti: "Bu projeye ilk Polonyalı Enelka şirketi başladı, işler yolunda gitmeyince çekildi. Sonrasında Eston burayı devraldı ama o da tamamlayamadı. Proje TMSF'ye geçti. 2014'te TMSF'den 75 milyon dolara aldık. 500 dönümü yapılmıştı, 1.000 dönümünü biz yapıyoruz. Marina şuan Polonyalı şirkette, onu da önümüzdeki dönemde almayı planlıyoruz" dedi. BODRUM'DA YENİ PROJE YAPACAK
Gayrımenkul sektörüyle ilgili de değerlendirme yapan Keleş, stokları eleştirdi. "Firmalar stok yapmamalı" diyen Keleş şunları söyledi: "Sektör çok iyi durumda değil. Arz-talep dengesi bozuldu. Planlı ilerlemek önemli. İhtiyaç fazlası stok yapmanın kimseye faydası yok. Stokun da bir finansman maliyeti var" dedi. Öte yandan İstanbul'da Üsküdar, Ataşehir ve Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projeleri planladıklarını belirten Keleş, Bodrum'da da bir proje üzerinde çalıştıklarını kaydetti. 1.000 EVİ YABANCIYA SATTI Projede
1.000 konut satıldığını belirten Keleş, satışların yüzde 45'inin yabancı yatırımcılara yapıldığını dile getirdi. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ağırlıklı satış yaptıklarını belirten Keleş, "Türkiye'den 1 milyon dolarlık mülk alan yabancıya vatandaşlık verilmesi kararı çıktı. Sektörün hareketlilik kazanması için bunun 300 bin dolara düşmesi şart" dedi. Projede metrekare fiyatlarının 7 bin lira ile 12 bin lira, konut fiyatlarının ise 395 bin lira ile 10 milyon arasında değiştiğini belirten Keleş, proje bitince değerin 2 kat artmasını öngördüğünü ifade etti.