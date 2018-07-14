Euromoney en iyi aracı kurum ‘İş’ dedi

Uluslararası finans çevrelerinin etkili ve saygın yayınlarından Euromoney Dergisi tarafından verilen Euromoney Mükemmellik Ödülleri'nde "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" bu yıl İş Yatırım
seçildi. İş Yatırım, kurumsal finansman faaliyetlerindeki çalışmaları nedeniyle bu ödüle layık görüldü. İş Yatırım adına ödülü alan Genel Müdür Riza Kutlusoy, "İş Yatırım'ın performansının dünyanın önde gelen yayın grupları tarafından da takdir edilmesinin çok büyük bir gurur. Yatırım bankacılığının her alanında faaliyet gösteriyoruz. Kurumumuz, sunduğu yeni ürün ve hizmetlerle sektördeki öncülüğünü devam ettiriyor. Önceki yıllarda da layık görüldüğümüz bu ödülü, sermaye piyasalarındaki istikrarlı başarımızın somut bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" dedi.