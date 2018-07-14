Yeni bakanlar 7/24 mesaide

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni kabinenin oluşmasıyla birlikte göreve gelen bakanlar da yoğun bir mesai içerisine girdi. Bürokratlarından bakanlıklara bağlı kurumlarla ilgili brifingler alan bakanlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar mesai yapıyor. Özellikle icracı bakanlıklarda devam eden mega projeler masada. İşte bakanlıkların gündemindeki projeler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:
Milli Enerji ve Maden Politikası'nın sürdürülmesi, TANAP, Türk Akımı, Akkuyu ve Sinop
Nükleer Santrali gibi projeler ile deniz sondajları. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:
Kanal İstanbul
, İstanbul Yeni Havalimanı, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Çanakkale
1915 Köprüsü, Türksat 6A Uydusu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
Kentsel dönüşüm ve İmar Barışı. HANGİ BAKANLIK NE YAPACAK? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:
Sanayi
4.0 hayata geçirilecek,
yerli otomobil
yapılacak, bilişim
vadisi kurulacak,
Mega Endüstri Bölgeleri
oluşturulacak. Ticaret Bakanlığı:
Esnaf Paketi hayata geçecek. Hal Kanunu, Kap Standardı, gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve ihracatın artması, ithalatın azalması ilk gündem maddeleri... Tarım ve Orman Bakanlığı:
Tarımsal ihracatı artırmak, sigorta kapsamını geliştirmek, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'ni hayata geçirmek.