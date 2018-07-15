Genç işsize ağır bürokrasi

Türkiye'nin en önemli sorunu 'nitelikli eleman'. Hemen hemen her gün bir patrondan 'eleman bulamıyorum' serzenişini duyuyorsunuz. İşverenler eleman bulamazken işsiz sayısı da artmaya devam ediyor. Yıllardır konuşulan akademi-sanayi işbirliği bir türlü hayata geçirilemiyor. Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD
) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, bu durumun arkasında bürokratik oligarşinin yattığını söylüyor. Aydoğdu aynı zamanda Tezmaksan Akademi'nin de başkanı. Bugüne kadar akademi aracılığıyla 38 ilde, 10 binin üzerinde öğrenciye eğitim vermişler. Aydoğdu, "Ancak sadece akademiyle bu sorunu çözemeyeceğimizi fark ettiğimiz için illerdeki milli eğitim müdürlüklerini gezdik. Okul kitaplarında verilen derslerle sanayinin beklentisinin çok farklı olduğunu, kendi eğitmenlerimizin okullarda ücretsiz ders verebileceğini anlattık. Bazı il milli eğitim müdürleri 'zaten yaşlıyım, uğraştırmayın bizi' derken, bazıları da bunun kanunlara aykırı olacağını belirterek izin çıkmayacağını söyledi" diyor. İŞKUR DA İTİRAZ ETTİ
Akademi'de yetiştirdikleri öğrencilerin sanayide talep görmeye başladığını ancak bu kez de önlerine İŞKUR
'un engel çıkardığını anlatan Aydoğdu, "Kanunen eğitim verdiğimiz kişiyi bir yere işe yerleştirmek yasakmış. Biz de bunun üzerine ciddi bir meblağ ödeyerek İŞKUR İstihdam Acentalığı belgesi aldık" açıklamasında bulunuyor. TORNA YERİNE AVM
Gençlere okulda yeterli eğitim verilmediğini belirten Aydoğdu, şunları söylüyor: "Sanayiye staja gittiklerinde bazı işyerleri 'iş kazası yaşar' korkusuyla gençleri bahçede bekletiyor. Bazıları ise uzman bir operatörün yapması gerekeni yeni mezun çocuktan bekliyor. Gençler de sanayiden soğuyor, onun yerine AVM'de kasiyerlik yapmayı tercih ediyor. Gençler doğru bir eğitimle sanayiye tekrar yönlendirilebilir." YENİ BAKAN BU ENGELİ AŞABİLİR
Yeni
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un eğitimde ciddi bir reformla bu sorunun üstesinden geleceğine inandığını anlatan Aydoğdu, "Bürokratik engeller ve uygulanan eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin meslek liselerinde 4 yılı boşa geçiyor. Bu ekonomiye de zarar" diyor. ÖĞRETMENLER GÜNCELLENSİN
Okullarda
eski öğretmenlerin çağın gerisinde kaldığını söyleyen Aydoğdu, "Makineler teknolojiyle sürekli yenileniyor. Ancak öğretmenler bunu bilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri güncellemesi gerek" diyor.