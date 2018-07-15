Londra cepten tacize başladı

Londra
merkezli forex firmaları KOBİ
'leri ve vatandaşları tacize başladı. Türkiye'de birçok kişinin cep telefonu bilgisine ulaşan bu şirketler, vatandaşları arayarak ekonomiyle ilgili felaket tellallığı yapıyor. Edinilen bilgilere göre, bu yöntemle arama yapan 50'den fazla şirket görünüyor. Bu şirketlerin adresleri de genellikle Londra ve Kıbrıs. Telefonda vatandaşlara doların yükseleceğini, borsanın daha da düşeceğini söyleyen bu şahıslar, "Türkiye'de mevduatınız tehlikede, TL'nizi satın. Size dünyadaki farklı yatırım kanallarından seçenekler sunabiliriz. Sitemize üye olun" diyor. Bu firmalardan biri de Phase Market
. Londra merkezli şirket, 2017'de kurulmuş. Sermayesi 5 milyon dolar. Sahiplerine ilişkin bilgiler ise çelişkili. Şirketin, borsa yatırımcıları ve KOBİ'lerin kişisel bilgilerine nasıl ulaştığı da meçhul. ALGI OPERASYONU
442031500245 No'lu telefonu kullanan şirket yetkilileri, ısrarlı aramalar sonucunda ulaştıkları kişilere adeta baskı yapıyor. Vatandaşları TL'den çıkması için manipüle eden şirket yetkilileri, "TL'de çok zarar edeceksiniz, paranızı Türkiye'de tutmayın" şeklinde algı operasyonu yapıyor. Phase Market adlı şirketin internet sitesinde "Amerika, Kanada ve Türkiye'den yatırımcı kabul etmiyoruz" ibaresi bulunmasına rağmen çağrı numaralarını cevaplayan çalışanların tamamı Türkçe konuşuyor. Telefon ile görüştüğümüz bir şirket çalışanı bu durumu sorduğumuzda ise "Sitede öyle yazsa da yatırımlarınızı kabul edebiliriz. Buraya transfer edin" diyerek iknaya çalışıyor. ÇOĞU SAHTE ŞIRKETLER
PIYASA uzmanları, yatırımcıların bu tarz aramalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Birçoğunun gerçek bir şirket dahi olmadığını söyleyen uzmanlar, "Son dönemde Türkiye'deki vatandaşların birçoğu bu şekilde taciz ediliyor. Daha önce sosyal medya ve mailler üzerinden yapılan manipülasyonlar son aylarda cep telefonu aramalarına uzandı. Bu şirketlerin birçoğu sahte" diyor. 100 ÇALIŞANI VAR
PHASE Market de forex, hisse senedi ve kripto paralar konusunda işlem yapıyor. Şirketin web sitesinde likidite sağlayıcıları 12 kişi gözüküyor. 500'ü aşkın enstrümanı ve 100'den fazla çalışanı olduğu belirtiliyor.