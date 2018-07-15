Turızm rallisi

Turizmde yeniden şaha kalkan Türkiye
, uluslararası organizasyonların da adresi olmaya başladı. En son 2010'da yapılan Dünya Ralli Şampiyonası
'nın adresi 8 yıl aradan sonra yeniden Türkiye oldu. Japonya, Endonezya, Şili gibi rakiplerini geride bırakarak organizasyonu Türkiye'ye getirmeyi başaran Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED
) 13-16 Eylül tarihleri arasında, Marmaris'te yapılacak organizasyonla Gökova, Ula ve Datça turizmini de şahlandıracak. 2 bin yabancı sporcunun katılacağı organizasyonu, 50 bini yabancı turist olmak üzere 100 bine yakın kişi izleyecek. 200 MİLYON DOLARLIK EKONOMİ
Organizasyon için 8 aydır ciddi bir hazırlık yaptıklarını belirten TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı
, "Dünya Ralli Şampiyonası'nı 8 yıl aradan sonra yeniden ülkemize getirdik. İki yıllık sözleşme yaptık, uzatma hakkımız da var. Bu işi sürdürülebilir kılmayı ve her yıl dünya genelinde 13 ülkede yapılan bu organizasyonun Türkiye ayağını oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımlar arasında Avrupa endüstrisine sahip otomobil şirketleri olduğunu belirten Üçlertoprağı, şampiyonanın ana beşiğinin de Avrupa olduğunu vurguladı. Üçlertoprağı, "Organizasyonun pilot, pilotun spor hocası, takım şefi, mekanikerler, takım yöneticilerini kapsayan 2 bin kişilik bir ekibi var. Bu ekip şampiyonadan bir hafta önce gelip pisti kontrol edecek. Bir de bu organizasyonu takip eden ve ağırlıklı olarak Avrupalı olan 50-60 bin kişilik fanatik seyirci var. Onlar da organizasyondan 1-2 gün önce gelecekler. Biz bu ekibe Marmaris'in güzelliklerini anlattık. Bu kişiler de etkinlik sonrası 1 hafta tatil yapacaklar" diye konuştu. Sadece organizasyonun yapıldığı haftada 100 milyon dolarlık ekonomi oluştuğunu vurgulayan Üçlertoprağı, "Öncesi ve sonrası konaklamalar da dahil edildiğinde bu rakam 200 milyon doları aşar" dedi. 12 BİN SAAT CANLI YAYIN YAPILACAK
Şampiyonanın
ülke tanıtımı, marka ve imajına ciddi katkı sağladığını vurgulayan Üçlertoprağı, "200- 300 civarında yabancı basın mensubu gelecek. 150 ülkede, 155 TV kanalında, 4-5 gün, 12 bin saat canlı yayın olacak. Ana medyada 10 binden fazla manşet olacak" dedi. ŞİRKETLER DESTEKLESE DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKARIRIZ
Türkiye'de
çok başarılı
milli
sporcuların
olduğunu
anlatan
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Ayhan Can Güven, Berkay Besler ve Ali Türkkan bizim çok iyi sporcularımız. Ancak bunları sadece Spor Toto ve federasyonumuz destekliyor. Ancak bu destekler sınırlı kalıyor. Bu sporcularımıza özel sektör tarafından yatırım yapılması ve şirketler tarafından desteklenmesi durumunda dünya şampiyonasını alacaklarını düşünüyoruz" diye konuştu.