ABD’li dev Türkiye’de üç kat büyüyecek

Dünyada 95 ülkede 2 milyon araçla araç kiralama yapan ABD'li Enterprise Türkiye
'de 5 yılda 3 kat büyüme kararı aldı. Bu yıl içinde 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlayan şirket, Türkiye'de 10 bin olan araç sayısını 5 yılda 30 bine çıkarmayı hedefliyor. Türk Hava Yolları (THY
) ile de 3 yıllık anlaşma yapan ve birinci yılını tamamlayan şirket, THY'nin bütün kanallarından Enterprise, Alamo ve National'ın araç kiralama hizmetlerini veriyor. Enterprise Global Yönetim Kurulu Başkanı Andrew C. Taylor, Türkiye'yi de çok önemli ve çekici bir pazar olarak gördüklerini belirterek, "THY ile yürüttüğümüz işbirliği de bunu destekliyor. Burada olmaktan ve THY ile ortaklığımızdan dolayı çok memnunuz" dedi. Dünyanın açık ara en büyük araç kiralama şirketi olduklarını vurgulayan Taylor, "Türkiye pazarı da global büyümenin devamını sağlayan, bu büyüme için oldukça önemli bir pazar" ifadelerini kullandı. YÜKSEK POTANSİYEL VAR
Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün ise Türkiye'de ilk faaliyetlerine 2014'ün temmuz ayında başladığını belirterek, "Gürbaşlar'ın Türkiye'deki gücü ve kredibilitesi Enterprise markası ile birleşince çok güçlü bir formül ortaya çıktı. 2014'ten 2017'ye kadar olan dönemde yaklaşık dört kat büyüdük" diye konuştu. Türkiye'de, özellikle günlük araç kiralama sektöründe ciddi bir potansiyel olduğunu vurgulayan Tangün, şöyle konuştu: "Sektördeki kişi başı harcama yaklaşık 2.5 dolarlar civarında. Avrupa ortalaması ise 30 doların üzerinde. Türkiye'deki günlük araç kiralama sektörü yaklaşık 50 bin araçlık bir parka sahip iken Enterprise ise yalnızca Miami'de tek bir havalimanında 25 bin araç ile hizmet veriyor. Türkiye'deki potansiyelin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz." Sektörün yılda yaklaşık yüzde 10-15 büyüdüğünü anlatan Tangün, sektörün çok üzerinde büyüdüklerini ve bu yıl yüzde 40-50'lık büyüme beklediklerini kaydetti. Tangün, şöyle konuştu: "2017 yılını 500 milyon TL ciro ile kapattık. Filomuzdaki araç sayısı ise 10 bin adede yaklaştı. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde filomuzu 30 bin araca çıkarmayı, ciromuzu da 3.5 milyar TL'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu noktada THY ile yürüttüğümüz işbirliği çok önemli. Bu, Türkiye'deki en büyük işbirliği diyebiliriz. Ayrıca Türk Telekom, Anadolujet, Miles&Smiles ve diğer taraftan çeşitli bankalarla yürüttüğümüz işbirliklerimiz de var."
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı
, "Enterprise'in yarışta gösterdikleri mücadeleden ve bu işi almalarından dolayı çok memnunuz. Geçtiğimiz yıl başladığımız ve küresel çapta ilerlediğimiz anlaşma THY'nin menfaati açısından da yolcularımıza sunacağımız hizmet açısından da çok önemli bir işbirliği olmuştur" dedi.