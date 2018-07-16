Japonya’da Türk mutfağı rüzgârı esti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle düzenlenen Türk Gıda Ürünleri Festivali, önceki gün Tokyo'nun Shiba Parkı'nda gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesi için düzenlenen organizasyona, Türkiye'den 27 ihracatçı firma katıldı. Firmalar tarafından Türk gıda ürünlerinin sergilendiği festivalde, simitten pideye, çiğ köfteden bulgur pilavına 25 farklı geleneksel yemeğe Japonlar büyük ilgi gösterdi. TİCARİ İLİŞKİLER ARTACAK
Geleneksel lezzetlerle birlikte folklor ve oya gibi etkinliklerin de yapıldığı festivale 20 bine yakın Japon katıldı. Festivalin yanı sıra Türk ihracatçı firmalar, Japonya
'daki firmalar ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
Festivalin açılış töreninde konuşmalarını gerçekleştiren AKİB Başkanı Alican Yamanyılmaz, Türk Japon dostluğunun eskilere dayandığını fakat mevcut ekonomik ilişkilerin olması gerekenin çok altında olduğunu söyledi. Bu tarz etkinliklerle ülkeler arası kültürel ve ekonomik ilişkileri artırmayı hedeflediklerini söyleyen Yamanyılmaz "Dünyanın en büyük 3'üncü ekonomisinde daha fazla yer alabilmek için ürünlerimizin bilinirliğini artıracak, kültürel ilişkilerimizi geliştireceğiz" dedi. Japon ihracatçılarının da festivali desteklediğini vurgulayan Yamanyılmaz, Türk ihracatçılarının Japonya'nın önde gelen gıda ithalatçılarıyla 300'ü ikili ticari görüşme yaptıklarını, söz konusu görüşmelerin meyvesini yakın zamanda alacaklarını dile getirdi. TÜRK MARKA ALGISI ARTACAK
Dünyanın en çok pirinç tüketen ülkelerinden Japonya'da bulgur kültürünü oluşturmak, Japon halkının kültüründe olmayan peynir gibi süt ürünlerinin yaygın hale gelmesini sağlamak istediklerini belirten Yamanyılmaz, "Türk restoranlarının ve gıda kültürünün yaygınlaşmasını da desteklememiz lazım. Japonya gibi zor pazarlara girebilmek demek tüm dünya pazarlarında yer alabilmek demek" diye konuştu. Yamanyılmaz, "Hedefimiz ucuz olduğumuz için değil kaliteli olduğumuz için tercih edilmek. Bu yüzden Türk ürünlerine yönelik marka algımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.