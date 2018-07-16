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kadına istihdam projesi Mardinli ‘şef’ten

Dünyanın en önemli yarışmalarından birinde ilk 10’a giren Mardinli şef Ebru , Mardin’de Suriyeli kadınlara özel ürettiği projeyle yüzlerce istihdam sağlıyor

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Mülteci kadına istihdam projesi Mardinli ‘şef’ten
Mardin'e birçok yatırım yapan ve ikinci kez dünyanın önemli yarışmalarından Basque Dünya Aşçılık ödüllerinde finale kalan 10 şeften biri olan Ebru , hem şehirdeki kadınlara hem de Suriyeli kadınlara istihdam ve iş yaratıyor. Topraktan Tabağa projesinin bir parçası haline getiren Baybara Demir, adını Mardin'de en yaygın yetişen buğday türünden alan Sorgül ile hem yerel halka hem de mültecilere yeni bir yol açtı. Suriye'de tarımın Türkiye'den neredeyse 70 yıl daha geride olmasına rağmen mültecilerin toprağı temizleme yöntemleri, susuz ve gübresiz tarım konusunda bilgilerini fark eden Baybara Demir, Sorgül'ün yeniden canlandırılmasında ve iyi tarım uygulamalarında özellikle kadın mültecilerin de dahil olduğu projeyi hayata geçirdi. Bu yıl 40 ülkeden 140 şefin aday gösterildiği yarışmada finale kalan tek Türk olan Baybara Demir, 100 bin euroluk ödülü kazanırsa Mardin'de kadınlara ve gençlere meslek edindirmek ve geleneksel mutfak kültürünün devamlılığını sağlamak için gastronomi enstitüsü projesini hayata geçirecek.

BM VE BAKANLIK DESTEKLİ PROJE
Proje Türkiye'nin en büyük yerel tohum projesi haline geldi. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) ve Yüksek Mülteci Komiserliği (UNCHR), Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Çalışma ve Bakanlığı tarafından desteklenen projelerde altı ay gibi kısa bir sürede 350 edildi. Şu anda sayısı dörde ulaşan projenin diğer bir hedefi de yerel ve Suriyeli mülteci kadın çiftçilerin toplumsal entegrasyonuna katkıda bulunmak.
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Mülteci kadına istihdam projesi Mardinli ‘şef’ten
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