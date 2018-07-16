Sanayicilere, SGK ve İŞKUR teşvikleri anlatıldı

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB Seyhan Toplantı Salonun da düzenlenen seminerin açılış konuşmasında, göreve yeni başlaması nedeniyle Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli'yi tebrik edip, başarılar diledi. AOSB Yönetimi olarak, kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşların gerek bölge başkanları ve gerekse yöneticileriyle çok iyi diyalog içerisinde olduklarının altını çizen Bekir Sütcü, "AOSB Akademi olarak siz değerli sanayicilerimizin kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm işlemleriyle ilgili farkındalık amacıyla seminerler düzenliyoruz. Yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz bu çalışmalarla, sanayicilerimize faydalı olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Adana Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Canbolat da, seminere katılan sanayicilere 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" hakkında bilgi verdi.

YAPILANDIRMADA SON GÜN 31 TEMMUZ

Canbolat, söz konusu kanunla, 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını ödemede kolaylıklar getirildiğini belirterek, şunları söyledi, "Sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağkur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı, 31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinerek, kalan yarısı ile beraber idari para cezalarının, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacak."

Canbolat, yapılandırmadan yararlanmak için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksitini 2018 Ağustos ayında başlatmak üzere ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 eşit taksitte ödenmesi gerektiğini ifade etti. Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacağı bilgisini veren Canbolat, bunun önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli ise geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde +1 istihdam hedefiyle başlatılan Milli İstihdam Seferberliğinin, bu yıl itibariyle +2 istihdam hedefiyle 2020 yılı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Seferberlik kavramı ruhuna uygun bir biçimde kamu-özel sektör iş birliğinin başarılı bir örneği olarak görülecek Milli İstihdam Seferberliği sayesinde 1 milyon 257 bin 249 kişinin işe yerleştirildiğini belirten Karaveli, şunları kaydetti:

"Yine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ikinci faz olarak bu yıl özellikle bilişim ve imalat sektörüne yönelik açıklanan teşviklerimizle yeniden sahaya indik. Bu çerçevede kurumumuzun en önemli paydaşı olan sanayicilerimize; etkin iş birliği ve güçlü iletişim anlayışı içinde her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim."Seminer sonunda konuşmacılar, sanayicilerin sorularını da yanıtladılar.

