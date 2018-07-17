Denizde dev birleşme

Dünyanın en büyük konteynır operatörlerinden biri olan CMA CGM
, yine denizcilik devlerinden biri olan Alman Hapag Lloyd
'u satın almak için
hamle yaptı. CMA CGM dünyanın en büyük üçüncü konteynır taşımacısı iken Hapag Lloyd altıncı sırada yer alıyor. Bu iki firma birleşmesi halinde oluşan şirket dünya liderlik koltuğuna oturacak. İki şirketin birleşmesi halinde 4.2 milyon TEU'luk bir büyüklük oluşuyor. Bu rakam da 4.1 milyon TEU kapasiteye sahip Maersk'ü geçmek için yeterli. 12 milyar ve 15.7 milyar dolarlık ciroları olan firmaların toplam cirosu ise 27.7 milyar dolara ulaşmış oluyor. İki firmanın birleşme görüşmelerinde Hapag Lloyd tarafının firmanın Alman kalmasını ve merkezinin taşınmamasını istediği belirtiliyor. ORTAK ONAYLADI
CMA CGM'in satın alma çabaları olduğunu Hapag Lloyd'un yüzde 25 ortağı olan Klaus-Michael Kühne, doğrularken şirketten böyle bir görüşme yapılmadığı açıklaması geldi. Şu anda hissedarların büyük kısmı böyle bir teklif ile ilgilenmediklerini duyursa da yapılan kulis haberlere göre iki şirketin birleşmesinde bir satın alma da olmayabilir. Yani bir şirketin diğerine herhangi bir para ödemesi olmadan birleşme modeli üzerinde de çalışılıyor. Sektörde yıllardır bir konsolidasyon süreci yaşanırken hem Avrupa hem de Uzakdoğu'da birçok firma birleşiyor ve böylece ölçeği artırarak ayakta kalıp daha fazla kâr yazıyor. İki firmanın birleşmesi halinde dünyadaki toplam taşımanın yüzde 18.8'ini elinde bulunduracağı hesaplanıyor. Konteynır taşımacılığı alanında firmaların halihazırda arz fazlası var ve sektör son 10 yıldır zor günler geçiriyor. Örneğin Hapag Lloyd geçtiğimiz ay yıllık tahminlerinde yanılmış ve fiyatların beklenenden yavaş toparlandığını ve yakıt ile diğer giderlerin de çok hızlı arttığını duyurmuştu. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının da şiddetlenmesi ve yayılması sonrası oluşacak hacim daralmasından firmaların nasıl veya ne kadar etkileneceği ise henüz netleşmiş değil.