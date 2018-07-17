THY'den "kahve" haberlerine yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY aleyhine dün bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan alan asılsız haberlerle ilgili hukuksal süreç başlattıklarını bildirdi.

"SON GÜNLERDE MARKAMIZLA İLGİLİ YALAN HABERLER YAPILMAKTADIR..."

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son günlerde markamızla ilgili çeşitli mecralarda maksatlı yalan haberler yapılmaktadır. Bu yalan haberlerle ilgili hukuksal süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verdi. Dün, THY yönetiminden bir ismin uçakta Türk kahvesi istediği ancak kabin memurunun "Kahvenizi nasıl içersiniz?" sorusu karşısında sinirlenerek, "Kahveyi nasıl içtiğimi bilmiyor musunuz?" diye azarladığı, bunun üzerine THY üst yönetiminin uçuşlarda bir aksaklık yaşamaması ve hizmet kalitesinde standart yakalanması için ekip kurulduğuna ilişkin haberler çeşitli mecralarda yer almıştı.

Haberlerde, oluşturulacak ekibin deneyimli kabin memurları arasından belirlendiği ve ekip üyelerinin, yönetim kurulu üyelerinin uçakta hangi taleplerde bulunduğu ve uçuş alışkanlıkları konularında özel olarak eğitildiği iddialarına yer verilmişti.