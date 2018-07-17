HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > THY'den "kahve" haberlerine yalanlama

'den "kahve" haberlerine yalanlama

() Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY aleyhine dün bazı gazete ve sitelerinde yer alan alan asılsız haberlerle ilgili hukuksal süreç başlattıklarını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 16:51
THY'den kahve haberlerine yalanlama

() Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY aleyhine dün bazı gazete ve sitelerinde yer alan alan asılsız haberlerle ilgili hukuksal süreç başlattıklarını bildirdi.

"SON GÜNLERDE MARKAMIZLA İLGİLİ YALAN HABERLER YAPILMAKTADIR..."

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " günlerde markamızla ilgili çeşitli mecralarda maksatlı yalan haberler yapılmaktadır. Bu yalan haberlerle ilgili hukuksal süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verdi. Dün, THY yönetiminden bir ismin uçakta Türk kahvesi istediği ancak kabin memurunun "Kahvenizi nasıl içersiniz?" sorusu karşısında sinirlenerek, "Kahveyi nasıl içtiğimi bilmiyor musunuz?" diye azarladığı, bunun üzerine THY üst yönetiminin uçuşlarda bir aksaklık yaşamaması ve hizmet kalitesinde standart yakalanması için ekip kurulduğuna ilişkin haberler çeşitli mecralarda yer almıştı.

Haberlerde, oluşturulacak ekibin deneyimli kabin memurları arasından belirlendiği ve ekip üyelerinin, yönetim kurulu üyelerinin uçakta hangi taleplerde bulunduğu ve uçuş alışkanlıkları konularında özel olarak eğitildiği iddialarına yer verilmişti.

THY’den küreysel düzeyde anlaşma

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den "kahve" haberlerine yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN