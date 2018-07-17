Ticaret savaşları etkisini gösteriyor

ABD
ile Çin
arasında başlayan ve dünyaya yayılan ticaret savaşları etkilerini hissettirmeye başladı. Çin'den dün yapılan açıklamaya göre GSYİH ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.7 artarak 2016'dan bu yana en yavaş büyümesini kaydetti. Bir önceki çeyrekte ise büyüme yüzde 6.8 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde 2016'dan bu yana en yavaş büyümesini kaydetmiş oldu. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin artması, gelecek için de yavaşlayan büyümenin sinyalini vermiş oldu. YATIRIMLAR DA AZALIYOR
Büyüme rakamları dışında dikkat çekici bir diğer konu da yatırım artışı ve sanayi üretiminde haziran ayında görülen yavaşlama. Haziranda sanayi sektöründe artış yüzde 6 ile yüzde 6.5'lik beklentinin altında kalırken perakende satışlar yüzde 9 artarak yüzde 8.8'lik beklentiyi geride bıraktı. Uzmanlar mart ayından itibaren "ticaret savaşları sürerse bedelini küresel büyüme ödeyebilir" uyarısında bulunuyordu. S&P Şef Ekonomisti Paul Gruenwald, konuya ilişkin olarak "Eğer bu anlaş mazlık devam ederse tüketiciler çok fazla harcamaz, şirketler yatırım yapmaz, tüketici güveni düşer, bu durum da küresel büyüme patikası için olumsuz olur" yorumunu yapmıştı. Çin'in büyümesinin yavaşlaması sadece Çin'i ilgilendirmiyor. Çünkü küresel büyümenin üçte biri Çin ekonomisinden geliyor. Şu andaki temel soru ise gümrük vergilerinin uygulanmaya başlamasından bu yana oluşan düşüşün dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'e yapacağı etki.