Yeni girişimlere 1 milyon TL’lik destek

Türkiye'nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden olan Türk Telekom'un, Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının altıncı dönem girişimleri belli oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre yapay zeka, büyük veri, görüntü işleme, network çözümleri gibi farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 11 ekibe, toplamda 990 bin TL nakit desteği ile birlikte, Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sunulacak.



Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT'un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca çeşitli konularda uzmanlardan eğitim alacaklar. Ekipler ayrıca, Türk Telekom yöneticileriyle çalışma imkânının yanı sıra ekosistemin önde gelen girişimci ve yatırımcılarından mentorluk desteği de alacaklar. Yeni dönem girişimleri, Türk Telekom'un güçlü teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı imkanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim paketinden de faydalanacaklar. Programı başarı ile tamamlayan ekipler, geliştirdikleri Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP) ve iş modelini, seçkin yatırımcıların katılacağı 'Demo Günü' etkinliğinde sunacaklar.



Türk Telekom'un, teknolojiye yaptığı yatırımlarla 'inovasyon ve girişimcilik' konularına öncülük ettiğini ifade eden Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "Özellikle telekomünikasyon gibi yeni fikirlerin ışığında gelişen ve dönüşen bir sektörde teknoloji girişimlerine destek vermek çok büyük değer taşıyor. Bu alanda Türk Telekom olarak hedefimiz; yenilikçi teknoloji girişimleriyle iş birlikleri yaparak müşterilerimize katma değerli servisler sunabilmek, girişimleri hızlandırarak ülkemiz ve sektörümüz için ekonomik fayda oluşturabilmek" diye konuştu.

"6'NCI DÖNEMDE 600 ADET BAŞVURU ALDIK"

Programın altıncı döneminde 600 adet başvuru aldıklarını ve birbirinden değerli teknoloji girişimleri arasında seçim yapmakta oldukça zorlandıklarını dile getiren Fırat Yaman Er, karşılaştıkları bu yoğun ilgi ve Türk girişimlerinin sayısındaki artıştan ülkenin geleceği adına son derece memnuniyet duyduklarını ifade etti. Teknoloji alanında yenilikçi ve katma değer oluşturacak projesi olan tüm girişimleri kıymetli bulduklarını aktaran Er, önceliği eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zeka, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, siber güvenlik ve iş çözümleri alanlarındaki girişimlere verdiklerini belirtti.



Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptıkları yatırım miktarını önemli ölçüde artırdıklarını da sözlerine ekleyen Er, "Seçilen her ekibe 90 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda ofis alanı imkânı, 100 bin dolar değerinde bulut hizmetleri, mobil iletişim paketi ve projelerinin tanıtımı için iletişim desteği de sağlıyoruz. Türk Telekom olarak PİLOT sayesinde teknolojimizle, bilgi birikimimizle, bağlantılarımızla girişimcilere ve ekosisteme destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

