Altın fiyatlarında büyük düşüş! 18 Temmuz çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar oldu? Birçok vatandaşın araştırmalarına hız verdiği altın fiyatları hakkında en güncel bilgi ve uzman yorumlarını sabah.com.tr'de bulabileceksiniz. Özellikle düne göre gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında gözle görünür bir düşüş söz konusu. Dün sabah saatlerinde 193.3215 TL'den alınan 193.4785 TL'den satılan gram altın bu sabah saatlerinde 189,35 TL'den alınırken 189,40 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın kuşkusuz altından söz edildiğinde ülkemizde ilk akla gelen nesnedir. Altın fiyatlarını araştıran vatandaşlar genel olarak çeyrek altın fiyatlarına göz atar. Bugün çeyrek altın 305,36 TL'den alınırken, 312,33 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bu sabah saatlerinde 608,82 TL'den alınırken 624,66 TL'den satılıyor. Yarım altın da vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Birikim ve yatırım yapacak vatandaşlar tam altın fiyatlarını araştırıyor. Tam altın bu sabah saatlerinde 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını konusunda yapılan araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek altından sonra yatırım amaçlı değerlendirilen cumhuriyet altını genel olarak uzun vade için düşünülür. 1.275,00 TL'den alınan Cumhuriyet altını 1.292,00 TL'den satılmaktadır.

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.259,63

SATIŞ: 1.291,36

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 108,79

SATIŞ: 108,89

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 139,32

SATIŞ: 139,45

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 174,06

SATIŞ: 174,22