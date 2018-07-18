Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni yapılandırma planımız yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni yapılandırma planımız yok Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergide yeniden yapılandırmanın devam ettiğini belirtti ve ekledi: “Yeni bir yapılandırma orta vadeli planımızda yok”