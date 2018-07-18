Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni yapılandırma planımız yok

Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının devam ettiğini belirterek, "Yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır. Bir kez daha hatırlatmak ve mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmaları için 31 Temmuz tarihinin son fırsat olduğunu belirtmek isterim" dedi. Bakan Albayrak
yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi, yeni dönem ekonomi politikalarımız kapsamında, maliye politikalarımızın, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını kamuoyu ile paylaşmıştık. Bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumu amaçladığımızı, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini ifade etmiştik. Maliye politikalarımızda tüm mükellefler için öngörülebilirliğin sağlanması açısından bu açıklama lüzum görülmüştür" ifadelerini kullandı. PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM VAR
Halihazırda yeniden yapılandırma başvurularının devam ettiğine dikkat çeken Bakan Albayrak şöyle devam etti: "Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır. Bakanlık olarak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır."