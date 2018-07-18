Sanayiden büyümeye dev destek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
), 2018 yılı mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 arttı. Son açıklanan verileriyle birlikte Türkiye sanayide 20 aydır aralıksız büyümesine devam etti. Alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayisi sektörü endeksi yüzde 6.5 artış gösterdi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksi yüzde 1.9 arttı. BÜYÜMEYE DESTEK OLDU
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Arındırılmamış endekste de yıllık bazda yüzde 6.0 artış gözlenirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.6 azaldı. Sanayi üretimi mayıs ayında da beklentileri aştı ve yüksek büyümesini sürdürdü" dedi. Sanayideki büyümenin ekonomik büyümeye önemli destek sağladığını vurgulayan Bakan Varank
, "Bu veriler, yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü gösteriyor. Gerek iç tüketim ve ihracat tarafındaki gelişmeler, gerekse de kapasite kullanımlarının şu an geldiği durum sanayi büyümesine destek oluyor" değerlendirmesinde bulundu. Turizm sektöründeki canlanmanın da sanayi sektöründeki hızlanmaya büyük katkı sağlayacağının da altını çizen Bakan Varank, "Sanayi üretimindeki büyüme, istihdamda kendini gösteriyor. Türkiye, son açıklanan verilere göre bir yıl içinde toplam 852 bin yeni istihdam üretti. Sanayi sektörü, yıllık bazda istihdamını oransal olarak en hızlı artıran sektör oldu" diye konuştu. BELİRSİZLİĞİN KALKMASIYLA YATIRIMLAR HIZLANACAK
Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte kısa dönem içerisinde yatırımların hızla artacağını vurgulayan Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonominin önünü açacağını ve daha hızlı kararlar alınabilmesi konusunda da etkin olmasını sağlayacağını söyledi. Bakan Varank, "Türkiye'nin sıçrama yapma vakti geldi. Sıçrama teknolojiyi üreten ve ürettiği teknolojiyi sanayisiyle buluşturabilen, sanayide dijital dönüşümü yakalayan ekonomi eliyle olabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni yapısıyla girişimciliği, Ar-Ge'yi ve yatırımları destekleyerek üretimde katma değeri artıracak, cari açığın azaltılmasını sağlayacak politikalar uygulayacak. Bakanlığımız ülkemizin hızla sıçrama yapması ve hak ettiği yerlere kavuşması için sanayicilerle olmaya devam edecek" dedi.