Haberler Ekonomi Haberleri Sanayiden büyümeye dev destek

Sanayiden büyümeye dev destek Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi üretimi mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 arttı. Sanayi Bakanı Varank, sanayinin ekonomik büyümeye önemli destek sağladığını vurguladı

Giriş Tarihi: 18.7.2018