Son Dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Bire bir aynısını yapıyorlar...

Yaz tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika haberi geldi... Turizm sektörü, tam da yüzlerin yeniden gülmeye başladığı bir dönemde büyük bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı. Yüksek fiyatla oda satan, marka bilinirliği yüksek Antalya ve Bodrum'daki bazı lüks otellerin internet sitelerini hedef alarak birebir kopyalayan dolandırıcılar, tatil satın alanları mağdur etmeye başladı. 'Oltalama' olarak adlandırılan bu dolandırıcılıkla ilgili harekete geçenler savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya başladı.