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Son Dakika: e çıkacaklar dikkat! Bire bir aynısını yapıyorlar...

e çıkacakları yakından ilgilendiren son dakika haberi geldi! Sıcak yaz aylarında serinlemek ve keyifli vakit geçirmek için plan yapıp tatile çıkacak vatandaşlar dikkat! Dolandırıcılar, otel rezervasyonları üzerinden yaptıkları sahteciliklerle birçok vatandaşın cebindeki paralara göz dikiyor. Siz de bu dolandırıcıların ağına düşmemek için mutlaka bu haberi dikkatle inceleyin!

Giriş Tarihi: 18.7.2018 09:38
Son Dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Bire bir aynısını yapıyorlar...

Yaz ini değerlendirmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika haberi geldi... Turizm sektörü, tam da yüzlerin yeniden gülmeye başladığı bir dönemde büyük bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı. Yüksek fiyatla oda satan, marka bilinirliği yüksek Antalya ve Bodrum'daki bazı lüks otellerin internet sitelerini hedef alarak birebir kopyalayan dolandırıcılar, tatil satın alanları mağdur etmeye başladı. 'Oltalama' olarak adlandırılan bu dolandırıcılıkla ilgili harekete geçenler savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya başladı.

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Son Dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Bire bir aynısını yapıyorlar...
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