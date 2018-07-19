2023’e kadınlar damga vuracak

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'UN destekleriyle tüm ülkeye yayılması hedeflenen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" ile mobil yazılım öğrenen kadınlar istihdam ve girişimcilikte Türkiye
'ye ivme kazandıracak. Proje, eylülde Türkiye genelinde en az 20 ilde yeniden çağrıya çıkacak. Başvuru için en az üniversite öğrencisi olma şartı konulan projede, dereceye giren çalışmalar eleme yöntemiyle belirlenmeye devam edecek. Projenin mimarı, İstanbul Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kal, "2023 hedefleriyle ekonomide çağ atlayacak Türkiye'de kadınların da erkekler kadar yeri olması için çabalıyoruz" dedi.