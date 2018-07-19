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Belediyelere ilkokul mezunu binlerce belediye işçisi alımı! Türkiye geneli

tarafından, belediye ve belediyelere bağlı olan şirketlere en az ilkokul mezunu olmak üzere binlerce kamu işçisi alımı yapılıyor. Peki başvuru şartları neler? Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.7.2018 17:35
Belediyelere ilkokul mezunu binlerce belediye işçisi alımı! İŞKUR Türkiye geneli

resmi sitesi üzerinde yer alan ilanlarda, belediyelere ve belediyelerin bünyesinde bağlı bulunan şirketlere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile ve şartı aranmadan 5 bin kişiden fazla kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. tarafından yayımlanan bildiriye göre, taşeron işçiliğin kalkmasından sonra belediyeler ve belediyelere bağlı olan olan taşeron şirketlerin na yönelik Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı personel alımı yapacak. İşte detaylar...

İŞKUR, BELEDİYELERE İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

Taşeron sisteminin kalkmasından sonra artık belediyeler ile belediye bünyesindeki taşeron şirketler, İŞKUR aracılığıyla kurum dışı kamu işçisi alımı yapıyor. Bu değişikliğin üzerine Türkiye İş Kurumu resmi sayfası Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı kısmından art arda ilanlar yayımlanmaya başladı. Yayımlanan ilanlara göre bu kapsamda 5 binden fazla personel alımı yapılıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Söz konusu ilanlara başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır.

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Belediyelere ilkokul mezunu binlerce belediye işçisi alımı! İŞKUR Türkiye geneli
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