Belediyelere ilkokul mezunu binlerce belediye işçisi alımı! İŞKUR Türkiye geneli

Türkiye İş Kurumu resmi sitesi üzerinde yer alan ilanlarda, belediyelere ve belediyelerin bünyesinde bağlı bulunan şirketlere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile ve KPSS şartı aranmadan 5 bin kişiden fazla kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR tarafından yayımlanan bildiriye göre, taşeron işçiliğin kalkmasından sonra belediyeler ve belediyelere bağlı olan olan taşeron şirketlerin işçi alımına yönelik Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı personel alımı yapacak. İşte detaylar...

İŞKUR, BELEDİYELERE İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

Taşeron sisteminin kalkmasından sonra artık belediyeler ile belediye bünyesindeki taşeron şirketler, İŞKUR aracılığıyla kurum dışı kamu işçisi alımı yapıyor. Bu değişikliğin üzerine Türkiye İş Kurumu resmi sayfası Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı kısmından art arda ilanlar yayımlanmaya başladı. Yayımlanan ilanlara göre bu kapsamda 5 binden fazla personel alımı yapılıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Söz konusu ilanlara başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır.