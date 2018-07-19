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’ın diktiği fidelerin ürünleri hasat edildi

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Emine Erdoğan’ın diktiği fidelerin ürünleri hasat edildi
Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi 'ın 'da diktiği, ata tohumlarından elde edilen biber fideleri ürün vermeye başladı. Emine Erdoğan'ın "Yerel Tohum Buluşmaları" projesi kapsamında, nisanda ziyaret ettiği ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki Harran Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda toprakla buluşturduğu fidelerden hasat edilen ürünler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildi. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, hasat edilen biberleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderdiklerini kaydederek, "Erdoğan'ın biberleri çok beğendiğini" öğrendiklerini aktardı.
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Emine Erdoğan’ın diktiği fidelerin ürünleri hasat edildi
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