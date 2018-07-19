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'den Kuzey'in kömür ına tedbir

, Birleşmiş Milletler'in () yaptırımları kapsamında 'den kömür ını engellemek üzere önlemlerini arttırdığını açıkladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 09:49
Güney Kore'den Kuzey'in kömür ihracatına tedbir

yapılan açıklamada, en son ocak ayında Kuzey'den kömür yüklediğinden şüphelenilen Togo bandıralı bir geminin ülkenin kara sularından geçişine izin verilmediği, öncesinde iki uluslararası geminin daha sahil güvenlik tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamada, tedbirlerin artarak devam edeceği ifade edildi.

Yaptırımlar Komitesi'nin yayınladığı yıllık raporda yer alan, geçen yıl 'den kömür taşıyan iki geminin limanlarına girmesine izin sağlanarak Kuzey'e yönelik uluslararası yaptırımların ihlal edildiği iddiasına da değinilen açıklamada, bu iddiaların soruşturulduğu, sorumluların kim olduğu ve kömürün nereye aktarıldığının belirlenerek gerekli cezaların verileceği kaydedildi.

Güney Kore bu konuda resmi tutum olarak Kuzey'in tamamen nükleer silahlardan arındırılana kadar uluslararası yaptırımların sürüdürülmesi gerektiğini savunuyor.

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Güney Kore'den Kuzey'in kömür ihracatına tedbir
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