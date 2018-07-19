Güney Kore'den Kuzey'in kömür ihracatına tedbir

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, en son ocak ayında Kuzey'den kömür yüklediğinden şüphelenilen Togo bandıralı bir geminin ülkenin kara sularından geçişine izin verilmediği, öncesinde iki uluslararası geminin daha sahil güvenlik tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamada, tedbirlerin artarak devam edeceği ifade edildi.

BM Yaptırımlar Komitesi'nin yayınladığı yıllık raporda yer alan, geçen yıl Kuzey Kore'den kömür taşıyan iki geminin Güney Kore limanlarına girmesine izin sağlanarak Kuzey'e yönelik uluslararası yaptırımların ihlal edildiği iddiasına da değinilen açıklamada, bu iddiaların soruşturulduğu, sorumluların kim olduğu ve kömürün nereye aktarıldığının belirlenerek gerekli cezaların verileceği kaydedildi.

Güney Kore bu konuda resmi tutum olarak Kuzey'in tamamen nükleer silahlardan arındırılana kadar uluslararası yaptırımların sürüdürülmesi gerektiğini savunuyor.