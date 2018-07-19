HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Merkez Bankası rezervleri

rezervleri

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri, geçen hafta 305 milyon dolar azalarak 101 milyar 718 milyon dolara geriledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 15:02
Merkez Bankası rezervleri

Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 13 Temmuz ile biten haftada, brüt döviz rezervleri 561 milyon dolar azalışla 78 milyar 534 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 6 Temmuz ile biten haftada 79 milyar 95 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 256 milyon dolar yükselişle 22 milyar 928 milyon dolardan 23 milyar 184 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 305 milyon dolar azalarak 102 milyar 23 milyon dolardan 101 milyar 718 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.201715.31592.517107.832
24.02.201716.01191.089107.100
31.03.201717.10288.578105.680
28.04.201717.74884.987102.735
26.05.201717.96186.971104.932
30.06.201718.51290.197108.709
31.08.201720.50991.483111.992
29.09.201720.44191.503111.944
27.10.201721.42095.481116.901
24.11.201722.59596.350118.945
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.201825.24188.655113.896
30.03.201825.34584.702110.047
27.04.201825.18987.573112.762
04.05.201824.77986.173110.952
11.05.201825.08885.623110.711
18.05.201824.15484.708108.862
25.05.201824.47083.762108.232
01.06.201824.48182.165106.646
08.06.201824.53082.218106.748
14.06.201824.67178.940103.611
22.06.201823.33180.129103.460
29.06.201822.83675.56698.402
06.07.201822.92879.095102.023
13.07.201823.18478.534101.718
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası rezervleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN