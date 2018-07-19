Sabancı 3 çimento fabrikasını satıyor

Sabancı Grubu'nun Çimsa'ya ait Kayseri ve Niğde, Akçansa'ya ait Ladik Çimento'nun satışı için Ünlü & Co'ya yetki verdiği iddia edildi. Çimsa'nın 2017 raporuna göre Kayseri fabrikası yılda 1.1 milyon ton, Niğde ise 818 bin ton çimento üretim kapasitesine sahip. Çimsa'nın Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar olmak üzere 5 entegre fabrikası bulunuyor. Akçansa'nın Ladik fabrikasının çimento üretim kapasitesi yılda 1 milyon ton düzeyinde. Sabancı Holding
ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansa İstanbul, Çanakkale ve Samsun-Ladik'te olmak üzere üç fabrikada üretim gerçekleştiriyor.