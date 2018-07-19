HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Sabancı 3 çimento fabrikasını satıyor

Sabancı 3 çimento fabrikasını satıyor

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Sabancı Grubu'nun Çimsa'ya ait Kayseri ve Niğde, Akçansa'ya ait Ladik Çimento'nun satışı için Ünlü & Co'ya yetki verdiği iddia edildi. Çimsa'nın 2017 raporuna göre Kayseri fabrikası yılda 1.1 milyon ton, Niğde ise 818 bin ton çimento üretim kapasitesine sahip. Çimsa'nın Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar olmak üzere 5 entegre fabrikası bulunuyor. Akçansa'nın Ladik fabrikasının çimento üretim kapasitesi yılda 1 milyon ton düzeyinde. ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansa İstanbul, Çanakkale ve Samsun-Ladik'te olmak üzere üç fabrikada üretim gerçekleştiriyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabancı 3 çimento fabrikasını satıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN