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! Altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek ve ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili tüm vatandaşlar araştırmalarına devam ederken diğer taraftan haberleri gelmeye devam ediyor. Üste üste artış yaşayan altın fiyatları, yavaş yavaş düşüşe geçti. Altın fiyatlarının düşüşü ile birlikte vatandaşların altın fiyatları ne kadar? araştırmaları da sıklaşmaya başladı. Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için altın fiyatları ile ilgili en doğru bilgileri paylaşıyoruz. Özellikle düğün sezonunun açılması ile çeyrek ve fiyatlarını merak edenler piyasayı yakından takip ediyorlar. burada!

Giriş Tarihi: 20.7.2018 08:40 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 08:40
20 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

: Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte düğünlerin artması ve düğünlerde altın takmak isteyen vatandaşlar hemen hemen her gün altın fiyatları ile ilgili araştırmalara devam ediyorlar. Hediyelik altının yanında birikimde yapmak isteyen bir kesimin bulunması sonucu altın fiyatları gün içinde en çok aranan konuların başında geliyor. ve ne kadar oldu? altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilen o soruların cevaplar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ile en güvenilir bilgileri sizler için topladık.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türüdür. Çeyrek altın hem düğünler hem de yatırım için herkesin tercihlerinde ilk sırada geliyor. 20 Temmuz Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ise 302,62 liradan alınırken 309,53 liradan satılıyor.

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20 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
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