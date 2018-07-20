20 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Son dakika: Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte düğünlerin artması ve düğünlerde altın takmak isteyen vatandaşlar hemen hemen her gün altın fiyatları ile ilgili araştırmalara devam ediyorlar. Hediyelik altının yanında birikimde yapmak isteyen bir kesimin bulunması sonucu altın fiyatları gün içinde en çok aranan konuların başında geliyor. Çeyrek altın ve Gram altın ne kadar oldu? 20 Temmuz altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilen o soruların cevaplar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları ile en güvenilir bilgileri sizler için topladık.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türüdür. Çeyrek altın hem düğünler hem de yatırım için herkesin tercihlerinde ilk sırada geliyor. 20 Temmuz Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ise 302,62 liradan alınırken 309,53 liradan satılıyor.