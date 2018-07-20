Bankacılıkta rekabet yapay zekâ üzerinden olacak

ING Grubu Yapay Zeka
ve Robot Teknolojileri Global Başkanı Görkem Köseoğlu, bankacılıkta rekabetin artık yapay zeka üzerinden olacağını söyledi. ING'nin küresel ölçekte yapay zeka ve robot teknolojileri adında ayrı bir birim kurduğunu belirten Köseoğlu, "Ben de bu birimin başındayım küresel olarak. Müşterilerimize faydayı artık yapay zeka ile gerçekleştireceğiz" dedi. Yeni nesil dijital bankacılığa 2016- 2021 arası 800 milyon euroluk yatırım yapacaklarını belirten Köseoğlu, "Müşteriler açısından bakıldığında bu üç alandaki yapay zeka çözümlerinin yararlarını görmeleri mümkün. Örneğin doğal dil işleme çözümlerine dayalı chatbot çözümlerini birkaç ülkede başlattık" dedi. Köseoğlu, şöyle konuştu: "2 bine yakın robot var. Chatbotlar üzerinden 70'e yakın işlem yapılıyor. CRM dünyası dediğimiz yapay zeka uygulamalarımız var. Geleneksel kampanyalarda yüzde 5 geri dönüş sağlıyoruz. Yapay zeka ile bu 5-6 katına çıkıyor."