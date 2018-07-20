Konuta kampanya dopingi: %22.4

Konut satışlarını artırmak için kamu ve özel sektörün başlattığı kampanya beklenen hareketi sağladı. 15 Mayıs-30 Haziran arasında 100'ün üzerinde firmanın 0.98 faiz ve yüzde 20 indirim yaparak başlattığı kampanyaya KDV ve tapu harçlarına yapılan indirim de eklenince bekleyen alıcı harekete geçti. Konut satışları Haziran 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.4 artarak 119 bin 413 oldu. İPOTEKLI SATIŞLAR DA ARTTI
Yüksek faiz oranları nedeniyle düşük seyreden ipotekli satışlarda da beklenen artış oldu. Haziranda ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.3 artış göstererek 47 bin 648 oldu. İpotekli konut satışlarının toplam içindeki payı ise yüzde 39.9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise yıllık bazda yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu. Yabancıya konut satışında İstanbul 764 satışla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 525 konutla Antalya
takip ederken Bursa
117, Ankara
83 ve Yalova
74 konut satışıyla en çok konutun alıcı bulduğu iller olarak listede yerini aldı. KAMPANYA DURGUNLUĞU DELDI
Ülke uyruklarına göre Irak 315 konut ile en fazla satış yapılan ülke oldu. Irak'ı sırasıyla, 228 konut ile İran, 169 konut ile Rusya Federasyonu, 139 konut ile Afganistan ve 110 konut ile Suudi Arabistan
izledi. Konut kredisi faiz oranının sektördeki durgunluğun ana sebeplerinden biri olduğuna dikkat çeken İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım
, "Kampanya, yaz tatili ve ramazan ayına denk gelen dönemde bile artış sağladı. Satışın yüzde 39.9'nun ipotekli satışlardan olması, alıcılarının düşük faizi tercih ettiğini işaret ediyor. Yüksek faiz oranları, alımlar üzerinde baskı yatırken konut üretimindeki maliyetleri de artırıyor" ifadelerini kullandı. FAİZ %1'İN ALTINA İNMELİ
KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Altan Elmas ise şunları söyledi: "Satış artışında 'Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak' kampanyası etkili oldu. Konut alıcısı ve yatırımcılar, yüzde 0.98 faize ek sunduğumuz yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi. Kamu ve özel bankalar konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına muhakkak çekmeli" diye konuştu.