Polonya tramvayını Türkiye’den alıyor

Dünyanın 7'nci büyük tramvay üreticisi Durmazlar, ilk ihracat
ını Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya gerçekleştirdi. Bu aynı zamanda Türkiye'den yapılan ilk tramvay ihracatı oldu. Şubat ayında Olsztyn kenti için düzenlenen ihalede tüm teknik spesifikasyonları uygun görülen ve en iyi teklifi sunan Durmazlar, ihaleyi kazanmıştı. İlk etapta 12 tramvay üretimini kapsayan 20 milyon euroluk anlaşmaya göre toplam sayı 24'e kadar çıkabilecek. Halen Kocaeli
ve Samsun
'da çalışan Panorama modeli tramvay, 2020'de Olsztyn'de seferlere başlayacak. Anlaşmanın imza töreni Olsztyn Belediye Başkanı Pietr Grzymowicz
ile Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Durmaz Yılbirlik'in katılımıyla yapıldı. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Atilla Gökhan Kızılarslan'ın da yeraldığı törende konuşan Belediye Başkanı Pietr Grzymowicz, Durmazlar'ın istedikleri tüm şartları yerine getiren tek firma olduğunu söyledi. 123 bin kişinin yaşadığı Olsztyn'de 11 kilometre demiryolu ağı bulunduğunu anlatan Grzymowicz, 7 kilometre daha ilave yatırım yapacaklarını kaydetti. KAPILARI AÇTIK
Fatma Durmaz Yılbirlik de ilk yerli tramvayı Polonya'ya ihraç ederek Avrupa'nın kapılarını açtıklarını söyledi. Aynı zamanda Polonya'nın Bursa
fahri konsolosu olduğunu da hatırlatan Yılbirlik, "İki ülke arasında gerek kültürel, gerekse ekonomik alanda yepyeni köprüler kurabilmek en önemli hedeflerimden biriydi. Bugün emeklerimizin karşılığını aldığımız bir gün ve bu bizler için büyük onur" dedi. Yılbirlik, 65 yıldır makine sektöründe faaliyet gösterdiklerini, 120 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı. ARKASINDA BÜYÜK TECRÜBE VAR
DÜNYADA raylı sistemler sektöründe ilk sıralarda yer almayı hedefleyen Durmazlar Grubu şirketlerinden Durmaray, araştırma ve geliştirme çalışmalarına 2009'da başladı. 2011'de ise Durmaray gövde ve boji imalatı için 2 ayrı tesiste üretim yapmaya başladı. Yakın bir gelecekte Polonya'da Olsztyn halkına hizmet Panorama araçları, halen Samsun ve Kocaeli'nde hizmet vermeye devam ediyor. 30 yıllık ömür testini tamamlamış, uluslararası standartlarda test edip onaylanan, düşük enerji tüketimi, düşük gürültü seviyesi, çevreci ve güvenli tasarımıyla ön plana çıkan Panorama tramvayı, 370 mm giriş yüksekliği ve yüzde 100 alçak tabanıyla yolcu konforunu ön planda tutuyor. 32.500 mm uzunluğa, 2.500 mm genişliğe sahip Panorama, 210 yolcu kapasitesine sahip. ÜLKENİN İNŞAASINA KATKI
UZAYA gönderilen roketlerde, baraj ve köprü inşasında, rüzgâr tribünü üretiminde Durmazlar'ın ürettiği makineler kullanılıyor. Türkiye'de üretim teknolojileri alanındaki ilk Ar-Ge merkezi, yeni nesil yazılımlar ve yepyeni teknolojiler geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Yılbirlik, "Bu çalışmalar sayesinde Türkiye'nin lazer kaynağı üreticisi olmayı başardık. Türkiye'nin Endüstri 4.0 platformunun kurucuları arasında da yer alıyoruz" dedi.