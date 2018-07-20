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Tofaş 50’nci yılını kutladı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Tofaş Otomotiv 50’nci yılını kutladı
1968'DEN bu yana sektöründe faaliyet gösteren Tofaş, 50'nci yılını kutladı. Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen geceye Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, FCA EMEA Başkanı Alfredo Altavilla, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç katıldı. Elkann, "1960'lı yılların sonlarında, büyükbabam Giovanni Agnelli'nin başkanlığında Fiat, otomotivde güvenilir bir yerel ortak ile Türkiye'ye açılma fırsatı arıyordu. O gün Koç ailesi ile kurulan, üç nesilden fazla bir süreye yayılan bu işbirliği, tarihimizdeki en uzun ortaklık oldu" dedi.
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Tofaş Otomotiv 50’nci yılını kutladı
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