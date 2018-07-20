Tofaş Otomotiv 50’nci yılını kutladı

1968'DEN bu yana otomotiv
sektöründe faaliyet gösteren Tofaş, 50'nci yılını kutladı. Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen geceye Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, FCA EMEA Başkanı Alfredo Altavilla, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç katıldı. Elkann, "1960'lı yılların sonlarında, büyükbabam Giovanni Agnelli'nin başkanlığında Fiat, otomotivde güvenilir bir yerel ortak ile Türkiye'ye açılma fırsatı arıyordu. O gün Koç ailesi ile kurulan, üç nesilden fazla bir süreye yayılan bu işbirliği, tarihimizdeki en uzun ortaklık oldu" dedi.