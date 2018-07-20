Türk Telekom 11 girişime 1 milyonluk destek verdi

Türk Telekom
'un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı Pilot'un altıncı dönem girişimleri belli oldu. Program için yapılan 600 başvuru arasından seçilen 11 ekipten her birine, 90 biner TL nakit desteği ve Türk Telekom ile işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkânı sunulacak. 12 hafta boyunca İstanbul'da ofis alanı, şehir dışından katılanlar için konaklama ve mobil iletişim paketi imkânlarının yanı sıra Türk Telekom'un teknoloji altyapısından faydalanacak olan ekiplere program süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda şirket tarafından tanıtım desteği de sağlanacak. YATIRIM MİKTARI ARTTI
Hedeflerinin yenilikçi teknoloji girişimleriyle işbirlikleri yaparak müşterilerine katma değerli servisler sunabilmek, girişimleri hızlandırarak ülke ve sektör için ekonomik fayda yaratabilmek olduğunu aktaran Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er
, seçim yapmakta oldukça zorlandıklarını dile getirdi. Yeni dönemde Pilot kapsamında girişimlere yaptıkları yatırım miktarını önemli ölçüde artırdıklarını da sözlerine ekleyen Er, altıncı dönem kapsamında seçilen girişimlere toplamda 1 milyon TL nakit desteğinde bulunacaklarını belirtti. DESTEKLER ARTIYOR
Yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası Akaunting, Botart, Gigbi, Glamy, Netbox, Octovan, Partymag, Playz, Pollective, Reminis, Ulak programa katılmaya hak kazanan girişimler oldu.
Yapay zekâ, büyük veri, görüntü işleme, network çözümleri gibi farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 11 ekibe, toplamda 990 bin TL nakit desteği ile birlikte, Türk Telekom ile işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkânı sunulacak. YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Yeni başvuru döneminde yoğun ilgi gören Pilot'a yapılan başvurular değerlendirilirken, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, faaliyet gösterilen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı, Ana Fonksiyonlara Sahip Ürünün (MVP) başarı potansiyeli ve ekibin yetkinliği gibi özellikler dikkate alındı. 600 BAŞVURU GELDİ
Programın altıncı döneminde 600 başvuru aldıklarını belirten Fırat Yaman Er, karşılaştıkları yoğun ilgi ve Türk girişimlerinin sayısındaki artıştan son derece memnuniyet duyduklarını ifade etti. Teknoloji alanında yenilikçi ve katma değer yaratacak projesi olan tüm girişimleri kıymetli bulduklarını aktaran Er, önceliği eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zekâ, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, siber güvenlik ve iş çözümleri alanlarındaki girişimlere verdiklerini belirtti. Er, "Seçilen her ekibe 90 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda ofis alanı imkânı, 100 bin dolar değerinde bulut hizmetleri, mobil iletişim paketi ve projelerinin tanıtımı için iletişim desteği de sağlıyoruz. Türk Telekom olarak Pilot sayesinde bilgi birikimimizle, bağlantılarımızla girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.