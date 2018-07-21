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100 günlük eylem plan

Bakanlar 100 günlük hazırlıyor. Plan hem cepte hem günlük hayatta hissedilecek. Erdoğan öncelikli reformları 6. Olağan Kongre’de açıklayacak

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
100 günlük eylem plan
Başkan , in öncelikli reformları için start verdi. 'ye ekonomi, sosyal politikalar ve demokraside lig atlatacak kapsamında toplumun talepleri 100 günlük takvimde projelendirilecek. Başkan Erdoğan'ın 18 Ağustos'ta 6. Olagan Kongresi'nde açıklayacagı eylem planıyla sokaktaki vatandastan is dünyasına kadar her kesimi kucaklayan, hizmete odaklanan, piyasaları rahatlatan basta ekonomik adımlar olmak üzere yeni kararlar devreye girecek. Ekonomi kurmayları kur ve baskısıyla mücadeleye yogunlasırken, 11. Kalkınma Planı ve açıklanacak. Tüm kesimler yasama geçen yenilikleri hem bütçesinde hem de günlük yasamında hissedecek.

KALKINMA HAMLESİ
Kısa vadede atılacak adımlarla ekonomi ve istihdamda rahatlama saglanacak. Ekonomi yönetimi kur, faiz, enflasyonla mücadeleye odaklanacak. Enerjide atılım, savunmada yerlilik ve turizmde yeni bir strateji ile kalkınma hamlesi sürdürülebilir kılınacak.
piyasalar
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