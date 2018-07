100 günlük eylem plan

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni sistem in öncelikli reformları için start verdi. Türkiye 'ye ekonomi, sosyal politikalar ve demokraside lig atlatacak eylem planı kapsamında toplumun talepleri 100 günlük takvimde projelendirilecek. Başkan Erdoğan'ın 18 Ağustos'ta 6. Olagan Kongresi'nde açıklayacagı eylem planıyla sokaktaki vatandastan is dünyasına kadar her kesimi kucaklayan, hizmete odaklanan, piyasaları rahatlatan basta ekonomik adımlar olmak üzere yeni kararlar devreye girecek. Ekonomi kurmayları kur ve faiz baskısıyla mücadeleye yogunlasırken, 11. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program açıklanacak. Tüm kesimler yasama geçen yenilikleri hem bütçesinde hem de günlük yasamında hissedecek.Kısa vadede atılacak adımlarla ekonomi ve istihdamda rahatlama saglanacak. Ekonomi yönetimi kur, faiz, enflasyonla mücadeleye odaklanacak. Enerjide atılım, savunmada yerlilik ve turizmde yeni bir strateji ile kalkınma hamlesi sürdürülebilir kılınacak.