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Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da başlıyor

Giriş Tarihi: 21.7.2018
, Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarında oluşan fark tutarlarının, 26 Temmuz Perşembe gününden itibaren ödeneceğini bildirdi. SGK'den yapılan açıklamaya göre, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir veya aylığı alanların, 2018 Temmuz ayı artışlarıyla hesaplanan aylıklarının da, ödeme günlerinde zamlı ödeneceği ifade edildi. Ödeme şekli şu şekilde sıralandı: 1. Grupta Mayıs- Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 2. Grupta Haziran-Temmuz- Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 3. Grupta Temmuz-Ağustos- Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.
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Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da başlıyor
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