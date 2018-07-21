HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > "Hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık"

"Hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık"

Türk Hava Yolları () Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı , bu yıl hem THY hem de olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştıklarını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 18:33
Hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık

Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, CNN International'da yayınlanan ekonomi programı "Quest"e katılan Aycı, THY'nin başarı hikayesini anlattı.

THY'yi bugünkü başarısına taşıyan dönüm noktalarını, stratejik fırsatları ve hedefleri aktaran Aycı, başarılarını "Muhteşem lokasyon, kusursuz organizasyon" olarak tanımladı.

Aycı, 'un dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı merkezi olduğunu, İstanbul'u bir marka değeri olarak değerlendirdiklerini belirterek, "İstanbul'un sahip olduğu eşsiz güzellikleri, tarihi ve lokasyonu, planlı, programlı ve organize çalışmalar ile tamamlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

, şirketin bugün geldiği noktada kriz yönetiminin de büyük bir önemi bulunduğunu, 2015 yılında rekor gelir elde eden şirketin başarısının süreklilik arz ettiğini, ancak 2016 yılında yaşanan ve havacılık dünyasını direkt etkileyen olaylar nedeniyle başarı sürecinin duraksadığını kaydetti.

Rekorun hemen ardından kısa süreli bir düşüş yaşanan rakamların 2017 yılında toparlandığını, başarı sürecinin kaldığı yerden devam ettiğinin altını çizen Aycı, "Bu yıl hem THY hem de olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık." ifadesini kullandı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN