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G20 çekimine katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin'in başkenti ’te düzenlenen G20 Toplantısı'nda, çekimine katıldı

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 02:10 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 02:53
Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı nedeniyle Arjantin'in başkenti 'te bulunan , "G20 " çekimine iştirak etti.

Albayrak, gün içinde Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia, Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Dong Yeon Kim, AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İ��lerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

Ayrıca "Küresel Ekonomik Riskler", "Mesleklerin Geleceği" ve "Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi" başlıklı oturumlara katılan Albayrak, ilk ve son oturumda olmak üzere iki ayrı konuşma yaptı.

Bakan Albayrak'ın katıldığı G-20 zirvesinden satırbaşları

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Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı
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