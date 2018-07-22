Hollanda ile ticari ilişkiler güçlenecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Hollanda
İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı
'nın Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerinin normalleşmesi üzerine yaptıkları açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Murat Özyeğin, "2017'da Türkiye'ye 1 milyar 768 dolarlık sermaye girişiyle Hollanda, ülkemizdeki en büyük yatırımcı ülke olma konumunu korudu. Geçtiğimiz süreçte yaşanan olumsuzluklara rağmen, ekonomik ilişkilerimizin bu ölçekte devam etmiş olması, önümüzdeki dönemde ticari ilişkilerimizin çok daha güçleneceğine dair inancımızı artırmaktadır" ifadelerini kullandı. İŞ DÜNYASI MEMNUN
Başkan Özyeğin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerden dolayı, iş dünyası adına büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye ve Hollanda ilişkilerinin normalleşmesiyle daha güçlü bir ekonomik işbirliği sağlanacak. 400 yıldan uzun süredir dostane ilişkiler sürdürmüş, ortak çıkarlara sahip iki ülkenin Dışişleri Bakanlarına bu süreçteki diplomasi yönetimlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum."
Özyeğin, "Türkiye ve Hollanda Büyükelçilerinin eylül ayı gibi yakın bir tarihte atanmalarının öngörülmesini de çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" dedi.